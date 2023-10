Do Krnova zamíří o víkendu Pražský výběr i dívčí kapela Holki, jejíž koncert doprovodí Oldies party. Milovníky klasických desek zase potěší vinylburza.

Pražský výběr v krnovském klubu Kofola | Video: František Kuba

Kofola Music Club v Krnově patří mezi nejvyhledávanější koncertní místa v České republice. Ročně ho navštíví přibližně sto kapel, včetně divadelních a jiných uměleckých seskupení. Jakožto jeden z největších a nejlépe vybavených hudebních klubů na Moravě a ve Slezsku dokáže hostit i technicky náročná vystoupení.

Před dvaceti lety se jeho provozovatelem stal Martin Hradečný. Kulaté výročí oslaví klub pátečním koncertem Pražského výběru. Ten je už ale bohužel vyprodaný a vstupenky nebudou ani na místě.

Zdroj: Youtube

O den později, tedy v sobotu 14. října, ale Kofola Music Club nabídne návrat do přelomu tisíciletí, kdy spousta mladých poslouchala dívčí kapelu Holki. Ta tehdy sklízela obrovské úspěchy a vyprodávala velké koncertní sály. Lístky jsou stále k dispozici.

I po letech je o Holki stále zájem, takže je provozovatel Kofola Music Clubu pozval do Krnova, stejně jako před nedávnem hitmakera Michala Davida. Podobné žánry, které poněkud vybočují z běžné dramaturgie klubu, budou pokračovat.

Zdroj: Youtube

„Máme tu třeba kapelu Holki nebo ABBA revival ABBRON na doplnění obvyklého programu. V Kofole mají tradici oldies party, kde se hrají české i zahraniční staré fláky typu Modern Talkikg, Michal David nebo Vítězslav Vávra. Většinou je dělám jako samostatnou akci, ale teď mi přišlo vhodné to spojit s koncertem Holki nebo s ABBA revivalem. Pop je jen takové doplnění obvyklého programu. Zajímavou letošní novinkou jsou vinyl burzy pro milovníky gramofonových desek,“ uzavřel Martin Hradečný.

VIDEO: Michal David vyprodal Kofolu. Pochvaloval si, jak je blízko lidem

Podívejte se na video z koncertu Michala Davida v Kofola Music Clubu:

Zdroj: František Kuba

Právě burza vinylových desek je další z akcí, kterou na nadcházející víkend v Kofola Music Clubu chystají. Konat se bude v neděli 15. října od 13 do 16 hodin. Zájemci o klasické desky si zde jistě přijdou na své.

A kdo by se do krnovského Kofola Music Clubu nedostal tento víkend, pro toho má Martin Hradečný připravený pestrý program i pro následující týdny. Hned příští víkend tady uvítají třeba Hradišťan s Jiřím Pavlicou nebo kapelu Progress 2, která si zde připomene 55 let na hudební scéně.