Krnovský klub Kofola připravil na nadcházející dny pestrou hudební nabídku. Ve čtvrtek 16. litopadu to bude folková kapela Nedivoč, na státní svátek 17. listopadu přijede do Kofoly Xindl X a v sobotu 18. listopadu se můžeme těšit na kapely Insania a Discordant.

Xindl X zazpíval o pouti v Klatovech. | Video: DENÍK/ Daniela Loudová

Ostravská kapela Nedivoč hraje a nedivočí. Muzikanti- kamarádi své písničky hrají vesele, smutně, sladce i hořce, ale hlavně česky. Jak sami říkají: „Nechceme si na nic hrát a do ničeho se stylizovat. Prostě tak, jak to z nás jde, tak to taky cítíme, a tak se nám to líbí. A navíc v hudbě, stejně jako v životě, jsou závody, které už zkrátka neběžíme.“

Hora herců, Skórka, snová Ema. Ostravští Nedivoč mají nový klip, líbí se vám?

Xindl X si pozval jako hosta Crossband. Xindl X, vlastním jménem Ondřej Ládek. je český písničkář, hudebník a scenárista. V roce 2008 vydal debutové album Návod ke čtení manuálu, za které získal nominaci na cenu České hudební akademie Anděl v kategorii folk a country.

Singl z alba Anděl získal o rok později tutéž nominaci v kategoriích píseň roku a videoklip roku. V roce 2010 vydal album Praxe relativity, které obsahovalo slavné singly jako Chemie, Nejlepší kuchař nebo Láska v housce, který nazpíval s Olgou Lounovou.

Ruky hore! Podívejte se, jak si slovenská legenda Desmod podmanila krnovskou Kofolu:

Zdroj: František Kuba

Píseň Láska v housce získala nominaci na Anděla za nejlepší klip i píseň. Xindl X byl ten rok také nominován na zpěváka roku a získal ocenění Skokan roku v anketě Český slavík. V roce 2011 spolu s kapelou The Tap Tap nazpíval hit Řiditel autobusu. V roce 2014 vydal desku Čecháček Made, z níž pochází singly Barbína, Čecháček a Totáček, V blbým věku a Cudzinka v tvojej zemi (duet s Mirkou Miškechovou). Píseň V blbým věku získala nominace na Anděla za píseň a za videoklip roku.

Insania je dnes již legendární brněnská kapela, která baví své fanoušky nepřetržitým vstřebáváním stále nových hudebních směrů.

Insania:

Zdroj: Youtube

Například Album "Rock'n'Freud" získalo cenu ankety hudebních kritiků Anděl v kategorii "hard and heavy" a slbum Zapal dům, poraž strom… získalo dokonce dva Anděly v kategoriích Hard & heavy a Punk & hard core. Do Krnova vyráží Insania představit nové album "GRRRotesky" inspirované estetikou podsvětí. Kapela si utahuje z kdečeho a všechno to rámuje vizuálem němého filmu, odkazem na hororovou klasiku a na brakovou či komiksovou gangsta estetiku.