Mňága a Ždorp z Valašského Meziříčí působí na české hudební scéně od roku 1983 a je spojena s humorem, poetikou a charismatem zpěváka a kytaristy Petra Fialy. Její nenápadná nahrávka „Made In Valmez" je dnes celonárodní klasikou. Mísila kouzelnou poetiku všednosti a zdravé lidskosti.

Do povědomí se kapela zapsala hity jako Hodinový hotel, Písnička pro tebe nebo Klec v kleci. Od té doby uplynula řada let, během kterých kapela vydala 16 desek hořkosladkých songů nezaměnitelného rukopisu.

Frontman skupiny Petr Fiala navíc vytvořil samostatná alba Nečum a tleskej! (1994) a Je čas (2005). Podivný název Mňága a Žďorp skupiny odkazuje slezského dialekt. Slovy znamenají něco jako „bláto“ a „staré krámy“.

ABBRON ABBA je revival, který začal psát svou kariéru v roce 1999. Během více než dvacetileté činnosti v tribute ABBA byznyse se dostala mezi světovou elitu. Největší devízou kapely jsou její představení zcela živě bez pomocného hudebního pozadí, zpěv hlavních protagonistů, hudební talent instrumentalistů.

Program Kofola klubu v Krnově:

9. 12. Mňága a Žďorp, ve 20 hodin, vstupné 400/450 Kč.

15. 12. ABBRON ABBA revival SK koncert + Oldies party, od 20 hodin, vstupné 420 Kč

16. 12. Vojtěch Dyk and D.Y.K., od 20 hodin

22. 12. Kateřina Marie Tichá BANDJEEZ, od 20 hod., vstupné 390-450 Kč

25. 12. Vánoční besídka Oldies, ve 20 hod., vstupné 80 Kč

26. 12. Vánoční besídka Oldies II, ve 20 hod., vstupné 80 Kč

29. 12. Mario Šeparovič band, ve 20 hod., vstupné 250 Kč

30. 12. U2 revival You Too cover band, ve 20 hod., vstupné 160/200 Kč

31. 12. Silvestr v Kofole - Oldies party, ve 20 hod., vstupné 250 Kč