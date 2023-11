Tato unikátní show přináší důležité informace o duševním zdraví prostřednictvím zábavy a interakce. V pořadu vystupují Eva Holubová, Karolína Holubová, Matěj Paprčiak a psycholog Jiří Valášek.

Každé představení Psychohrátek je jedinečné. Jedná se o show s prvky stand-upu a besedy, která se zaměřuje na určité téma, ale samotný průběh je také zčásti utvářen přímo diváky.

Ti jsou zváni k položení otázek a aktivnímu zapojení do diskuze. Během besedy jsou vtipnými scénkami předváděny modelové situace, které jsou následně vysvětleny odborníkem na psychologii.

Tento přístup umožňuje divákům lépe porozumět danému tématu a sdílet své otázky a zkušenosti s účinkujícími.

„Při Psychohrátkách je klíčové vytvořit příjemné a bezpečné prostředí, kde se diváci cítí pohodlně a mohou klást jak intimní, tak anonymní otázky. Zároveň se nejedná jen o pouhý přenos informací, ale i o zábavu, humor a odlehčení tématu. Psychohrátky měly premiéru v roce 2022 ve Werichově vile na Kampě a byly úspěchem," uvádí kreativní agentura Holubice Agency, kterou v roce 2020 založila matka a dcera Eva a Karolína Holubovy.

Vyprodaná představení a pozitivní ohlasy svědčí o tom, jak přitažlivou formou tato show předává informace o duševním zdraví. Každá beseda přináší neopakovatelný zážitek s humorem, interaktivními cvičeními a živou diskusí. Cílem této zábavné show je odlehčit tématu duševního zdraví a předat důležité informace přirozenou formou a užít si skvělý večer plný zábavy.

Nejbližší program Kofola Music Clubu v Krnově:

26. 11. Psychohrátky s Evou Holubovou, v 19 hodin, vstupné 499 Kč

27. 11. Všechny báječné věci – divadlo - Richard Krajčo (vyprodáno)

2. 12. Mikulášské SWINGOBRANÍ, ve 20 hodin, vstupné 200 Kč

9. 12. Mňága a Žďorp, ve 20 hodin, vstupné 400/450 Kč

15. 12. ABBRON ABBA revival (SK) - koncert + Oldies party, ve 20 hodin, 420 Kč

16. 12. Vojtěch Dyk and D.Y.K., ve 20 hodin, předprodej pouze ZDE

22. 12. Kateřina Marie Tichá BANDJEEZ, od 20 hodin, vstupné 390 až 450 Kč

25. 12. Vánoční besídka Oldies, ve 20 hodin, vstupné 80 Kč

26. 12. Vánoční besídka Oldies II, ve 20 hodin, vstupné 80 Kč

29. 12. Mario Šeparovič band, ve 20 hodin, vstupné 250 Kč

30. 12. U2 revival You Too cover band, ve 20 hodin, vstupné 160/200 Kč

31. 12. Silvestr v Kofole - Oldies party, od 20 hodin, vstupné 250 Kč