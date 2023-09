Na mejdan s popovými evergreeny se mohou v pátek 22. září těšit obdivovatelé Michala Davida. Ten zazpívá v krnovském klubu Kofola. Jeho koncert je už téměř vyprodaný, zbývají poslední lístky.

Koncert Michala Davida. | Foto: Deník/Petr Krňávek

Michal David patří k nejúspěšnějším českým zpěvákům a skladatelům současnosti. Vydal na dvacet sólových alb, prodal více než tři miliony hudebních nosičů a je autorem hudby k několika divácky úspěšným filmům a k řadě úspěšných muzikálů. Na svém kontě má desítky hitů, které jsou dodnes žádány a mnohé z nich zlidověly.

Pro posluchače, kteří tři dekády navštěvují koncerty v krnovském klubu Kofola, je trochu záhadou, jak do koncepce a dramaturgie tohoto prestižního hudebního klubu zapadá právě disko pop Michala Davida. Deník ale přináší vysvětlení.

Respektuji přání posluchačů

Podle provozovatele Kofola Music Clubu Martina Hradečného je Michal David „jednorázovka“, a nikoliv směr, kterým by se klub měl v budoucnosti ubírat.

„Dost jsem nad tím přemýšlel, ale nakonec jsem se rozhodl, že respektuji přání posluchačů. Popularita Michala Davida je obrovská. Lístky v předprodeji rychle mizí. Navíc hranice hudebních žánrů už jsou dávno zbourané,“ říká.

Každý si vybaví Davidovy pop a disco šlágry, co se hrají nonstop od osmdesátých let dodnes, provozovatel Kofola Music Clubu ale jeho tvorbu hodnotí komplexněji.

„On byl totiž na začátku své kariéry vynikající uznávaný jazzový pianista. Jako každý dobrý muzikant se snaží starým hitům dávat nové aranže. Když někde na tancovačce pustím písničku z Davidova posledního alba Funky, všichni se u úvodních groove základů tváří nejistě a otráveně, co je to za divný soul. Pak se do toho ozve čeština a zpěv Michala Davida, a hned jsou všichni doma. Sotva zazní zpěv, nastává až komická změna atmosféry v sále, a já se u toho skvěle bavím,“ popsal svou zkušenost Martin Hradečný.

Hudba je bezbřehá a nezná mantinely

K nápadu uspořádat Davidův koncert se dostal opravdu kuriózním způsobem.

„Znám Jakuba Říčana z mnoha koncertů jako rockera a baskytaristu AC/DC revivalu. Pak se rozhodl pro přestup a dnes hraje v doprovodné kapele Michala Davida Kvatro. Viděl jsem názorný příklad, že ani zkušený rocker nemá problém přejít od rebelského AC/DC k Michalu Davidovi, a od té doby už žánry neřeším. Hudba je bezbřehá a beznamtinelová. Měli jsme v Kofole už i Lunetic, a naši skalní fanoušci klubu to nějak přežili,“ doplnil Martin Hradečný.

Michal David jako popová hvězda obvykle koncertuje jen ve větších městech, ale právě přes jeho basáka doprovodné kapely Kvatro Jakuba Říčana se Martinu Hradečnému podařilo prosadit do našlapaného turné také Krnov.

Poupata a Kroky Františka Janečka

Pamětníci vzpomínají, jak v roce 1985 na stadionech v celé republice cvičila děvčata na spartakiádní skladbu Michala Davida Poupata. Krnované si vybavují, jak v osmdesátých letech dostávali v továrnách a textilkách jako odboráři lístky na Kroky Františka Janečka s Michalem Davidem v divadle Julia Fučíka.

Do již přejmenovaného Městského divadla se David vrátil počátkem devadesátých let, když zde pořádal koncerty pro děti. Krnovští školáci a předškoláci tančili pod pódiem na Davidův dětský hit Orangutáni. „Mám dojem, že Michal David taky jednou vystupoval v krnovském Dallasu. To byla ta éra, kdy jezdil bez kapely a zpíval na halfplayback,“ doplnil Martin Hradečný.

„Předělávám všechny moje diskotékové věci do funky soulového kabátu. Uvidíme, co na to fanoušci, ale mně už připadalo trochu nepatřičné zpívat po šedesátce pořád disko, takže jsem se vrhl na funk. Ten hrají kolikrát i sedmdesátiletí,“ zdůvodnil Michal David nečekaný žánrový posun svého posledního alba Funky.

Před lety slavili v Janově s Michalem Davidem hokejový triumf



Obyvatelé Janova na Bruntálsku nikdy nezapomenou, jak k nim v květnu 2010 přijel Michal David na jarmark zrovna ve chvíli, když čeští hokejisté porazili Švédy a postoupili do finále hokejového mistrovství světa v Kolíně nad Rýnem. Byl to nervák, protože o našem vítězství a postupu rozhodly až samostatné nájezdy a poslední vteřiny.

Vystoupení Michala Davida v Janově se spontánně změnilo na oslavu historického hokejového vítězství a otevřené cestě k mistrovskému titulu a zlatu. „Tři dva, tři dva, tři dva,“ skandoval Michal David do mikrofonu výsledek zápasu a řval nadšením společně s plným janovským náměstím.

Všem navíc zvedlo náladu sluníčko, které po několika povodňových dnech všem připadalo jako zázrak. Janov, nejmenší město okresu Bruntál, má kolem tří stovek obyvatel. Program jarmarku v čele s Michalem Davidem do Janova přilákal téměř tisícovku lidí.

Fotogalerie: takto to tehdy v Janově žilo: