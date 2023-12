Například v roce 2017 Vojtěch Dyk koncertoval v Kofole s brněnským tělesem B-Side Band, aby zde představili své nové album. Vystoupení Dyka s B-Side Bandem Josefa Buchty nabídlo kromě hudby pódiový design, který by měl evokovat návštěvu baru. Skupina Nightwork se zpěvákem Vojtěchem Dykem vystupovala v Krnově zrovna když se stal megahitem jejich song Globální oteplování. Celý klub Kofola si tehdy zazpíval s Nightworkem chytlavý refrén „Já jsem gay, jsem gay, jsem teplej, buď taky gay!“

Současný hudební autorský projekt Vojtěch Dyka, kapela D.Y.K, nabízí publiku melodie plující na vlnách funku, soulu, jazzu, ale žánrově se přesně zařadit nedá. Klubové turné „V Přítomnosti tour 23/24“ je nabité energií a hravostí. Kromě Krnova má Dyk a D.Y.K. koncertní zastávky Praze, Brně, Plzni, Litoměřicích, Hradci, Ostravě nebo Olomouci. Krnovská show plná hudby a tance se nesla ve znamení radostného potkávání fanoušků a propojování nálad mezi tanečním parketem a jevištěm. "Všechno, co se stane na tour, stane se, a proto by byla škoda to nezažít. Prolomme bariéry, hranice neexistují, přijďte se o tom přesvědčit. Vracíme se do klubů, sklepů a špeluněk kvůli tomu nejbližšímu kontaktu s posluchačem. Abychom třebas v budoucnu mohli rozkvést do arén a stadionů. " říká Vojtěch Dyk o klubovém turné „V Přítomnosti tour 23/24“.