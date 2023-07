Sotva lékaři bojovnici Veronice Zajícové z nohy vytáhli poslední stehy, už si zase dopřává adrenalin. V neděli 9. července vyrazila s rodinou do Kostelce, který je předměstím Krnova, aby si společně užili kaskadérskou show Flot Cascaders Team.

Kaskadérskou show v Krnově si užila i Veronika Zajícová. 9. července 2023 | Video: František Kuba

Verča Zajícová se nevydržela pasivně dívat, když kolem jezdí auta po dvou kolech. Za chvíli už taky kroužila v nakloněném autě před diváky jako spolujezdec nejstaršího aktivního kaskadéra, sedmdesátiletého Jiřího Vybírala.

Příběh devatenáctileté Veroniky Zajícové z Krnova zaujal veřejnost také tím, jak se po velmi vážném úraze dokázala vrátit ke kariéře vrcholového sportovce. Když ji nepozorný řidič v listopadu 2021 srazil na přechodu pro chodce, přežila jen díky skvělé fyzické kondici a tréninku bojových sportů, které provází nácvik pádů a rychlých reakcí.

Půvabná bojovnice Veronika Zajícová je po operaci, hřeby jsou z nohy pryč

Veronika umí přijímat a rozdávat rány snad ve všech disciplínách bojového umění. Navíc se rozhodla předvést svůj půvab v soutěži Miss České republiky. V červnu svou úctyhodnou sbírku titulů obohatila o „Osobnost Krnova“ a zvítězila na mistrovstvích republiky v kickboxu a v grapplingu.

Pak si odskočila do nemocnice, aby jí lékaři vyjmuli z nohy šrouby, které tam měla od střetu s autem na přechodu.

Bojovnice Veronika Zajícová. Přes úraz je mistryní ČR, čeká ji semifinále Miss

Sedmdesátiletý Jiří Vybíral je v kaskadérském oboru legenda. Je nejstarší aktivní kaskadér v České republice a možná i na světě. Byl u zrodu českého autorodea před padesáti lety a miluje ho dodnes. Kamarádi si z něj utahují, že duchem je stále ještě v pubertě.

Největší potlesk zažívá, když při kaskadérské show své auto označí „TAXI“ a pak pozve odvážné dobrovolníky z publika na projížďku po dvou kolech.

Veronika Zajícová si takovou příležitost nemohla nechat ujít. Hned se s dalšími dvěma krnovskými dámami uvelebila na zadním sedadle. "Taxikář" Jiří Vybíral předvedl krnovské posádce obzvlášť pomalou jízdu na dvou kolech, aby si Veronika Zajícová co nejdéle vychutnala dobrodružné balancování a napětí.

Sedmdesátiletý kaskadér řádil při autorodeu jako zamlada

„Zrovna mi vytáhli poslední stehy, tak jsme si dnes s rodiči v Krnově zašli na show kaskadérů. Stihla jsem včera v Ostravě taky festival Beats for Love, kde jsem podpořila jejich charitativní projekt. Moc jim fandím. Kdy mě čeká semifinálový večer Miss České republiky? Už to bude brzy, ale takto z hlavy datum nevím. Už zase mám plný diář,“ usmívá se sympatická slečna Verča, která patří k největším sportovním talentům své generace. Těžko říct, jak to dělá, ale dokonce i ta pooperační jizva na noze jí sluší.