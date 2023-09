Veřejnost bude mít v sobotu 16. září poprvé možnost se podívat, jak to nyní vypadá ve vzorkovně krnovské Karnoly, kterou v prosinci 2017 zničil požár.

Karnola je národní kulturní památka, která vyhořela 20. prosince 2017 krátce před zahájením revitalizace. | Foto: Deník/Fidel kuba

Bývalí karnoláčtí seřizovači Josef Vojkůvka, Rudolf Klimenko a Jiří Šurman v dezinatuře v areálu Karnoly za asistence její bývalé vedoucí Jitky Navrátilové od května opravovali textilní stroje a zařízení poničené požárem. Dnes už mají téměř hotovo.

Stroje již uvedli do prezentovatelného stavu a některé dokonce dokázali „rozchodit“ do funkčního stavu. Po konzultacích s památkáři by měla následovat ještě výměna některých dřevěných ohořelých dílů, a to podle finančních možností města.

KDY: sobota 16. září v 10 a v 11 hodin

KDE: Dezinatura v bývalém podniku Karnola

Jak to nyní ve vzorkovně vypadá, může veřejnost vůbec poprvé posoudit při komentovaných prohlídkách. Městské muzeum v Krnově je připravilo na sobotu 16. září.

„Uskuteční se ve dvou časech, v 10 a v 11 hodin, přičemž s ohledem na kapacitní omezení je nutné si prohlídku rezervovat předem na telefonním čísle 605 261 664,“ uvádí vedoucí muzea Ivana Gerlichová s tím, že návštěvníky prostory provede Jitka Navrátilová.

Vzácnou vzorkovnu látek s historickými stroji, vzorníky a dezénovými knihami poničil v prosinci 2017 úmyslně založený požár. Interiér ve dvou podlažích, které byly ohněm poškozeny nejvíc, prošel v loňském roce opravou.

Spočívala ve výměně podlah, stropů, trámů, sloupů, oken i dveří a v provedení omítek s vnitřním zateplením, výmaleb a kompletních rozvodů elektroinstalace.

V prostoru dílny byly provedeny repliky původních dřevěných příček bývalého skladu matric a denní místnosti. Na práce, které stály 14,6 milionu korun, poskytl dotaci ve výši 8,8 milionu korun Moravskoslezský kraj.

Budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny z roku 1900 je národní kulturní památkou. V dílně, která byla vybavena mechanickými i ručními tkalcovskými stavy různých konstrukcí, dalšími stroji a vybavením, se navrhovaly vzory vyráběných tkanin pro nové sezony. Její součástí byla i cenná sbírka vzorníků látek z konce 19. století.

Podívejte se, jak to v Karnole vypadalo po ničivém požáru: