Starobylé řemeslo předváděli kováři se svou výhní. Pedagog, překladatel a spisovatel Jaroslav Konvička představil své knihy včetně té úplně nejnovější, co teprve míří do knihkupectví. Satirický román Učytelskej má hrubku v názvu, aby každého vyprovokoval k zamyšlení nad současným vzdělávacím systémem.

Samozřejmě v prostoru po obou stranách historického nýtovaného mostu kromě hodování čekala i řada dalších zážitků. Na každém kroku čekaly umělecké instalace, hrála hudba nebo se zpívalo, tancovalo, tvořilo a vyrábělo. Severští pánové pozvali děti do svého světa šermu, lukostřelby a hry na středověk a fantasy.

Liběna Kuruganti Riedlová rovněž šíří osvětu, proč by ani v české kuchyni neměly chybět hliněné hrnce na zdravé vaření.

A co teprve fermentované pšeničné kuličky, jaké neochutnáte v žádné jiné restauraci než v Krnově na přímo na vozovce v křižovatce Opavské a Zapletalovy ulice. Zažít Krnov jinak totiž znamená zažít také ulice bez aut. Zažít povinné smlouvání o ceně té nejautentičtější indické gastronomie.

