/FOTOGALERIE/ Lety do Izraele jsou zrušené. Lidé po celém světě jsou šokovaní zprávami o krveprolití, terorismu, mrtvých, unesených a mobilizaci. Rodina Zajícova se před pár dny vrátila z Izraele domů do Krnova. Je pro ně obzvlášť těžké vyrovnat se s faktem, že v místech, kde se jim tak líbilo, je dnes válka.

Krnovan Radek Zajíc zveřejnil rodinné fotografie z cest po Izraeli, které vznikly jen pár dní před útokem Palestinců. | Foto: se souhlasem Radka Zajíce

Krnovští sourozenci Veronika a Petr Zajícovi jsou talentovaní sportovci a mistři bojových umění. Na mistrovství Izraele v grapplingu vybojovali zlatou, stříbrnou a dvě bronzové medaile.

Cestovali po Izraeli a Palestině společně s rodiči pár dnů před válkou. „Předevčírem jsme se vrátili. Bohužel, v Izraeli se vyhrotil letitý spor a dnes je tam válka,“ konstatoval Radek Zajíc, který je otcem nadějných sportovců, ale také zastupitelem Krnova.

Na Facebooku zveřejnil fotografie, na kterých jeho rodina zažívá šťastné chvíle v Jeruzalémě, Tel Avivu nebo u Mrtvého moře. Předválečný Izrael na fotografiích působí jako přívětivá a turisticky atraktivní destinace.

Izrael nám učaroval

„Izrael nám učaroval. Do té doby jsme byli takto jižně na zeměkouli jen v Egyptě, takže jsme se neubránili tomu, abychom Izrael srovnávali právě s touto zemí. V Izraeli nám více vyhovovala mentalita místních obyvatel. Tedy určité části. Tím, že je v Izraeli několik kultur, etnik a vyznání, nedá se úplně generalizovat,“ popisuje Radek Zajíc.

Dodává, že rozdíly mezi komunitami židů, muslimů a křesťanů si uvědomili při návštěvě Jeruzaléma. „Židovské a křesťanské části města jsou podobné. Je zde vidět, že si velmi váží historických a náboženských souvislostí daných míst. Váží si jich a opečovávají je. Je tam čisto a pořádek. Oproti tomu části města, kde vládnou muslimové, jsou často špinavé, plné odpadků a vypadají jako smetiště,“ uvedl Zajíc s tím, že ani u muslimské části nelze generalizovat.

„Také v Jeruzalémě je spousta pěkných uliček v muslimské části a spousta muslimů, kteří jsou skvělí a s nimiž jsme se bavili. S mnohými jsme také trénovali. Totéž platí i o Tel Avivu. Části, kde nejvíce působí židé a křesťané, jsou nádherné a na vysoké úrovni. Jsou tam venkovní posilovny, dětské parky a hřiště, psí parky. Lidé tam sportují, baví se, hrají si pingpong a jiné hry. Nikdy nikde jsem neviděl tolik dospělých a dětí pohromadě hrát hry. Jsou milí, vypadají spokojeně,“ popisuje Radek Zajíc, jak na ně zapůsobilo obyvatelstvo Izraele v posledních okamžicích míru.

Každý se cítí poškozen a každý se cítí v právu

Při cestě po Izraeli byli Zajícovi také několikrát v Palestině. „Byli tam na nás hodní a slušní. Údajně to tam funguje tak, že Izrael dodává Palestině elektřinu zdarma. Aby tak předešel konfliktům. Nabízel Palestině, že jim vybuduje elektrárny zdarma. Jen pod podmínkou, že si Palestina následně bude elektrárny udržovat a spravovat. Palestina toto ale odmítla a raději zůstala u toho, že dostává zdarma elektřinu. Nesoudím tyto lidi. Jen konstatuji, co jsem viděl a co jsem slyšel,“ doplnil Radek Zajíc své postřehy z Palestiny.

Je mu samozřejmě jasné, že současný konflikt je dán historickými a náboženskými souvislostmi. „Každý ve sporu se cítí poškozen a každý se cítí v právu. Je ovšem obrovská škoda pro miliony obyvatel, kteří tam žijí, a pro miliardy nás ostatních, že nejde za historickými souvislostmi udělat tlustá čára a žít dále v pokoji. Přitom kdo chce žít na smetišti, tak si tam své místo najde ,a kdo chce žít v luxusu, tak také. Takže si myslím, že by mohli být spokojeni. Někteří z nich to ale asi vidí jinak. Je to smutné,“ uzavřel Radek Zajíc své vzpomínky na Izrael.

Jeho dcera Veronika Zajícová se stala mistryní a vicemistryní Izraele v grapplingu. Grappling je jednou z disciplín bojových sportů, která se vyznačuje bezúderovou technikou.