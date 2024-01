„Lidé obecně pijí čepované pivo daleko míň než dřív, takže už několik let hospodští pociťovali nižší tržby. U nás jsou koncertní sál a hospoda provázané. Čepované pivo představuje příjem, který nám pomáhá zaplatit koncerty. Pro štamgasty, kteří chodí na pivo přes týden od pondělka do čtvrtku, se snažím nechat sníženou cenu. Když se vám ale zvýší daně, logicky něco zdražit musí. Zvažuji, že budeme muset zvednout cenu piva i v hospodě mimo koncerty,“ popsal svou situaci Martin Hradečný.

A vstupenky? „DPH ze vstupenky se nám zvýšilo z 10 na 21 procent. Co to pro náš klub znamená? Tak si to spočítejte. Když v roce 2024 dám vstupné na koncert pětistovku, víc než stovka z každé prodané vstupenky jde státu. V roce 2023 zdanění stejné vstupenky byla padesátikačka. Konečně jsme se nějak vyhrabali z covidu a locdownů, a teď tohle. Za mě je to prasárna,“ popsal Martin Hradečný situaci ve své branži hudebních klubů s výčepem.

Tuto otázku si často klade i Martin Hradečný. „Nikdy jsem nechápal cenovou politiku pivovarů kolem lahváčů a točeného. Každou zálohovanou flašku přece musíš vyčistit, každý půllitr extra zazátkovat, naskládat do bedny. Zato když máš bečku, při tankování udělá žbluňk a hned máš bez další práce hotových sto piv. Kde je ve výsledné ceně ta nákladovost? Proč lahváč nestojí stejně jako čepované? To mi nikdo nevysvětlil. Asi to nějak souvisí s tím, že lahváčů se prodá víc, když je každý má připravené doma po ruce. Výsledkem je to, že dnes už sedí doma i lidé, kteří dřív celý život chodili na točené do hospody,“ doplnil své poznatky Martin Hradečný s tím, že sám si rád ve volném čase zajde na točené pivo.

VIDEO: Ruky hore! Slovenská legenda Desmod si podmanila krnovskou Kofolu

„Snažím se situaci vnímat nejen z pohledu hospodských, ale také jako zákazník. Je zvláštní, že nám to chození do hospod na točené už nefunguje jako dřív. Že by lidem bylo líto těch deseti nebo dvaceti korun navíc za točené? Nebo že by byla chyba v marketingu točeného piva? Nevím, kam to spěje, když se místo v hospodách budeme potkávat jen v hypermarketech s nákupním košíkem,“ uzavřel Martin Hradečný z KMC.

Bestiálně šťastní s Vypsanou fixou v Kofole. Jako před dvaceti lety