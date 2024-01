„Dráha je z padesátých let minulého století. Její generální oprava je nutná tak jako tak, ale v rámci rekonstrukce začnou už první práce pro přípravu výstavby infrastruktury určené pro zabezpečení provozu a údržbu letounu F-35,“ potvrdil Petr Hromek s tím, že nejde jen o hangáry, ale také o zázemí pilotního i technického personálu a také výcvikový trenažer.

Souběžně s pořízením nadzvukových amerických letadel F-35 bude potřeba financovat provoz současné flotily pronajatých letounů JAS-39 Gripen. V současnosti taktické letectvo ČR kromě 14 Gripenů C/D disponuje také 24 letouny L-159.

Vláda schválila nákup nadzvukových letounů páté generace v září. Celková částka 150 miliard zahrnuje jak samotný nákup, tak úpravy infrastruktury.

Tým Petra Hromka koordinující projekt F-35 bude mít do dvaceti osob. Prvních 12 strojů F-35 bude vyrobeno v Americe a dalších 12 v Itálii. Prvních šest letounů bude do ČR dodáno v roce 2029. Dalších šest pak v roce 2031. Každý další rok pak po čtyřech kusech.

Čerstvý šedesátník Petr Hromek studoval Vysokou vojenskou leteckou školu v Košicích a pak pokračoval na leteckých a vojenských školách v USA.

Kromě zkušeností na základnách taktického letectva v Čáslavi a Olomouci působil také na letecké základně NATO Ramstein v Německu. Má za sebou operační nasazení v Kábulu v Afgánistánu, které mu vyneslo Medaili ministra obrany ČR Za službu v zahraničí.

Své dětství a mládí prožil Petr Hromek v Krnově v paneláku v Gorkého ulici. Shodou okolností je příbuzným současného starosty Krnova Tomáše Hradila.

„Velká hrdost! Projekt F-35 vede krnovský rodák, dříve stíhací pilot, velitel Vzdušných sil AČR a národní vojenský představitel při vrchním velení NATO, generálmajor v. v. Petr Hromek. Držím mému bratranci palce,“ pogratuloval na dálku svému bratranci starosta Krnova.

„Začínal létat elementární výcvik v Aeroklubu Krnov na kluzáku L 13 Blaník pod dozorem instruktora Sovadiny,“ vzpomínali na jeho začátky členové krnovského aeroklubu. Fanoušci letectví jsou hrdí na to, jakou cestu Hromek urazil od plachtění na krnovském letišti přes stíhačky až na velitelství vzdušných sil ČR. Od konce roku 2020 působil jako představitel Česka při Vrchním velitelství spojeneckých sil NATO.

Kdo je generál Petr Hromek?

Narozen: 3. prosinec 1963, Krnov

Vojenská a letecká kariéra:V roce 1986 Petr Hromek dokončil Vysokou vojenskou leteckou školu Košice a stal pilotem Stíhacího leteckého pluku České Budějovice.V letech 1989 - 1994 tam působil jako velitel roje. V roce 1994 tam byl velitelem letky.Od roku 1995 působil v Čáslavi, nejprve jako zástupce velitele letky a v letech 1998 – 2000 jako inspektor bezpečnosti letů.V letech 2000 až 2004 byl starším důstojníkem na Velitelství NATO v Rammsteinu. Potom působil v letech 2004 do 2006 jako náčelník skupiny taktického letectva Velitelství společných sil Olomouc.V letech 2006 až 2008 byl náčelníkem Oddělení letectva Velitelství společných sil Olomouc. V letech 2009 až 2013 byl náčelníkem odboru bojové přípravy vzdušných sil na Velitelství společných sil Olomouc.Od roku 2013 do roku 2016 velel 21. základně taktického letectva v Čáslavi. V letech 2014 až 2015 byl zároveň náčelníkem operačního oddělení velitelství TAAC - Air v afghánském Kábulu jako součást mise ISAF.Od roku 2016 do roku 2018 byl zástupcem velitele Vzdušných sil Armády ČR. V květnu 2017 jej prezident ČR Miloš Zeman povýšil do první generálské hodnosti – brigádní generál.Na státní svátek 28. října 2018 byl povýšen do hodnosti generálmajora. Do funkce velitele Vzdušných sil Armády ČR byl jmenován v květnu 2018. Od listopadu 2020 působil jako představitel Česka při Vrchním velitelství spojeneckých sil NATO.