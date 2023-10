Citlivý člověk se sice formálně řadí do žánru komedie, ale Tomáš Klein byl vůči krnovskému publiku otevřený. „Ona to není tak úplně komedie. Kdo nezná knížky Jáchymy Topola, asi to pro něj bude velké dobrodružství. Já jsem se do té Topolovy knižní předlohy zamiloval, když se mi měla narodit první dcera a zároveň mi umíral táta. V té knize je hodně naděje, ale zároveň je to o smrti. Je hlavně o tom, že se to děje dohromady,“ řekl režisér Tomáš Klein na úvod svého filmu.

Herec David Prachař už viděl Citlivého člověka třikrát, a pokaždé z něj měl trochu jiný pocit. „Jako bych viděl tři různé filmy,“ prozradil Prachař s tím, že podobně fungují knížky Jáchyma Topola.

Po Krnovu Plzeňsko. Natáčení filmu Citlivý člověk pokračovalo u řeky Radbuzy

První recenze se shodují, že není snadné Citlivého člověka objektivně hodnotit. Aby si divák film v kině užil, musí přistoupit na fakt, že nesleduje realistický příběh, ale metafory inspirované realitou.

Jak hodnotí herec režiséra Kleina

Krnovské publikum samozřejmě zajímalo, jak se hercům spolupracuje s režisérem Tomášem Kleinem. „Tomáš je perfekcionista. Některé scény jsme točili třeba dvacetkrát nebo třicetkrát. Režisér, jako Tomáš, je pro herce poklad, protože nám nic nepředvádí a nic nenařizuje. Nepředehrává, ale nechává to na hercích. Touto svou metodou nenápadně dosáhne, aby to herci zahráli přesně tak, jak potřebuje. Takových režisérů je málo. Kolem každého filmu se motá plno lidí, takže musí být mezi nimi někdo s kontinuální představou, jak to má ve výsledku vypadat. Ve štábu je spousta lidí zapálených pro společnou věc, kteří skvěle znají svou profesi. Při natáčení filmu se pořád něco děje. Tajemství je v tom, že až do poslední chvíle nikdo kromě režiséra neví, jak dopadne celek. I když je film hotový, pořád se chová jako živá věc,“ popsal Prachař spolupráci s Tomášem Kleinem.

Táně Dykové se Krnov líbil

Herečka Tatiana Dyková ve filmu často hraje detailními záběry strhaného obličeje. Krnované ji znají jako dámu, která je hvězdou festivalů a společenských událostí. Tak je zajímalo, jak na ni zapůsobil Krnov, když z něj viděla především „postapokalyptické“ filmové lokality.

Zpívající Prachař, strhaná Dyková, Lábus, Schmitzer... Krnov obsadili filmaři

„Četla tu Topolovu knížku, takže věděla do čeho jde. Táňa už ve svých filmových začátcích točila v našem regionu s Bohdanem Slámou Divoké včely ve vesnicích za Rýmařovem. Jestli si to dobře pamatuji, měla v Divokých včelách gumáky a poslouchala v klubovně Michaela Jacksona. Krnov se jí velmi líbil. Jen se jako herečka přenesla z Krnova do fiktivního filmového světa. Celý ten film je imaginární krajina. Patří k ní i pocit strachu. Kdyby se začátek odehrával třeba v obchodním centru v Opavě, tak by to nefungovalo. Proto jsou ty naše filmové kulisy takové jaké jsou,“ uvedl Tomáš Klein.

Filmová hudba: Žiletky Psích vojáků

Nezapomenutelnou filmovou scénou jsou především motorkáři doprovázení nesmrtelným songem Psích Vojáků Žiletky. Ten už zazněl na filmovém plátně v devadesátých letech ve filmu Žiletky.

„Žiletky? Původně to nebyl záměr, protože nám to přišlo trochu prvoplánové. Až ve střižně, když jsme vymýšleli zvuk ke scénám na hřbitově, tak jsme zjistili, že žádná hudba u toho nefunguje tak, jak jsme si to představovali. Jakmile jsme poprvé zkusili Žiletky, okamžitě se to celé navzájem propojilo. Najednou už to nebyla akční scéna, ale bylo to o niterném existenciálním pocitu. Došlo při tom také k propojení s Jáchymem i Filipem Topolem. Něco, co nás přesahuje. Byl jsem na Psích vojácích jen dvakrát, ale ovlivnilo mě to na celý život. Vzniklo to úplně organicky. Promítli jsme to Jáchymovi Topolovi, ať rozhodne, jestli Žiletky jo, nebo ne. Jáchym byl pro, tak to tam zůstalo,“ odpovídal Tomáš Klein na dotazy, jak se z Žiletek už podruhé stal filmový soundtrack.

Knížky Jáchyma Topola se už v minulosti dočkaly filmového zpracování. Po Michálkově Andělu exit (2000) a Pancířově Sestře (2008) je Kleinův Citlivý člověk třetím filmem natočeným podle literární předlohy Jáchyma Topola.