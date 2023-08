Pokud chcete svatbu, narozeninové party, firemní večírky, plesy, silvestry nebo dámské jízdy obohatit živým Elvisem, Pavel Pavlevský se pravé elvisovské show ochotně ujme. Má to ale háček. Zatímco originální americký Elvis zemřel na infarkt ve 42 letech, takže už nikdy nezestárne, ten krnovský Elvis už má 54 let.

„Pravý Elvis zemřel ve dvaačtyřiceti letech, takže když také na mě přišla tato Elvisova léta, byl to důvod k zamyšlení, co dál. Ve Spojených státech jsem na setkáních Elvisů potkával nejen černochy a Asiaty v kostýmu krále rokenrolu, ale také Elvise, kteří mají sedmdesátku už dávno za sebou. Nebojím se, že mě to přestane bavit. Hlavně, aby se dobře bavilo moje publikum,“ říká krnovský Elvis Pavel Pavlevský.

Skutečný Elvis je nejen navždy mrtvý, ale také tlustý. Krnovský Elvis Pavel Pavlevský se nedávno rozhodl pořádně zhubnout, aby oblékl svou sbírku elvisovských kostýmů, které se zapsaly do dějin popu a rokenrolu.

„Kostýmy si nechávám šít u paní švadleny Zdenky Volné z Ostravy, která šije pro herce a zpěváky ostravského divadla. Má opravdu zlaté ručičky a pevné nervy, protože kostýmy mně šije podle katalogu originálních Elvisových kostýmů, který jsem si nechal poslat z Ameriky. Je prostě úžasná,“ představuje svou garderóbu krnovský Elvis, který je dnes díky úpravě jídelníčku o 13 kilogramů lehčí něž před rokem.

Občas si udělá radost také přesnou replikou Elvisových šperků nebo brýlí. Samozřejmě má také úctyhodnou sbírku Elvisových alb, plakátů a fotografií. K nejcennějším kouskům patří společná fotografie s vdovou po Elvisovi Priscillou.

Není v Česku jediný, komu učarovala elvisománie. Když se v brněnské galerii Vaňkovka konala výstava relikvií z Elvisovy pozůstalosti, sešlo se na jednom místě na třicet Elvisů. Byla to první česká konference Elvisů, a současně ustavující rekord do české Guinessovy knihy rekordů.

Přestože Pavel Pavlevský je nejen zpěvák, ale také obstojný kytarista, nástroje při svých vystoupeních využívá minimálně. „Ne, že bych nedokázal něco zahrát, ale vycházím z faktu, že pravý Elvis na svých vystoupeních používal kytaru výjimečně a spíš jako rekvizitu, než hudební nástroj,“ dodal krnovský Elvis s tím, že chce publiku poskytnout zážitek, který bude co nejvěrnější originálu.