Opatření, která omezí rychlost v Ježnické ulici, Krnované žádají od července 2014, když tam mercedes srazil dva místní kluky ve věku 5 a 6 let. Mladší nehodu nepřežil.

Uvedl, že v ulici Partyzánů byla neměřena nejvyšší rychlost 140 km/h, na Ježnické 112 km/h a v Petrovické za obchvatem 119 km/h a před obchvatem 107 km/h. „Na Ježnické ulici v místě vysoké hustoty obytné zástavby dodrží povolenou rychlost jen každý čtvrtý řidič (konkrétně 26 %). Každý jedenáctý projede víc než sedmdesátkou,“ doplnil starosta Hradil.

Před deseti lety v Ježnické auto srazilo děti

Ježnická ulice je specifická tím, že se zde střídá městská obytná zástavba a lesní úseky. Mezi rodinnými domky je upravené pietní místo s fotografií tragicky zesnulého Alana (16. 2. 2009 – 22 .7. 2014), které připomíná dopravní nehodu, která se zde stala před deseti lety.

„Na místo vyrazila sanitka i vrtulník. Dva chlapci utrpěli vážná a mnohočetná poranění. Mladší z chlapců zraněním přes veškerou péči záchranářů podlehl. Starší chlapec byl vrtulníkem s otřesem mozku přepraven do Fakultní nemocnice v Ostravě,“ popsal tehdy tragédii mluvčí záchranářů Bohdan Jančata.

Nejhorší situace je v Petrovické

V ulici Partyzánů, která je zatíženou těžkou nákladní dopravou, dodrží povolenou rychlost méně než polovina řidičů.

„Na Petrovické ulici za obchvatem, která je bez chodníku a chodci se zde musí pohybovat na kraji vozovky, je situace nejhorší. Rychlost dodrží jen každý pátý (21 %), každý sedmý projíždí víc než sedmdesátkou,“ popsal Krnova starosta situaci v Petrovické ulici u státních hranic.

Ve výhledu asi čtyř let by mělo dojít k přeložce této ulice, a pak by se měl radar přesunout na jiné místo v Krnově, kde dochází k výraznému překročení rychlosti.

Krnované navrhují radary i retardéry

Krnované už navrhují, kam umístit další represivní i preventivní prvky na snížení rychlosti aut. Žádají semafory, radary, dopravní značky i retardéry na vozovce. Vyměňují si zkušenosti, jak auta sviští po Albrechtické nebo po ulici Maxima Gorkého.

Důvody, proč důsledně prosazovat dodržování padesátky ve městech, shrnul krnovský koordinátor městské mobility Michael Cestr.

„Čím rychlejší jízda, tím delší brzdná dráha a tím větší pravděpodobnost vážného zranění, respektive usmrcení chodce či cyklisty. Může to být třeba dítě, které náhle vběhne do cesty. Už při srážce v rychlosti 50 km/h je pravděpodobnost úmrtí chodce dvakrát větší než při rychlosti 40 km/h. Chování některých řidičů je pak vyloženě hazardem s lidskými životy. Pokud se na ulicích řidiči zcela běžně prohání přes 90 km/h, město ani nemá jinou možnost, než přistoupit k represím,“ vysvětlil Cestr.