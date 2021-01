Pozornost budící obrněný vůz je dílem italského výrobce, které si česká armáda vybrala díky jeho strategické pohyblivosti v náročném terénu. Primárně slouží armádě k přepravě osob a materiálu v náročných bojových podmínkách.

Kromě mobility má také obstojnou palebnou sílu proti lehce obrněným cílům. Jeho sedačky jsou díky speciální konstrukci a masivní opěrce hlavy schopné tlumit náraz tlakové vlny při výbuchu.

Poklop ve střeše slouží k instalaci kulometu nebo granátometu. Palivová nádrž s výplní speciální pěny je odolná vůči explozi.

Překvapivým řešením je umístění výfuku uvnitř rámu vozidla. Je to součást pasivní ochrany vozidla. Horké části jsou odstíněny materiálem se schopností pohlcovat infračervené vyzařování. Vozidlo Iveco spolehlivě funguje při teplotách od mínus třiceti do plus padesáti.

Domov je personálně v krizi, pomáhají také úředníci

Domov pro seniory Krnov se nyní potýká s kritickým nedostatkem personálu kvůli onemocnění covid-19. V domově už týden vypomáhá také devět pracovníků krnovské radnice, Jedná se o posily z odboru sociálního a školství.

Pokud bude potřeba, jsou tito úředníci připraveni v domově pracovat i v příštích dnech, a to včetně víkendů, než se zde personální situace stabilizuje.

V Domově pro seniory v Krnově pečuje o 119 klientů na 70 zaměstnanců. Pozitivní test na nákazu covidem aktuálně mají desítky klientů i zaměstnanců domova. Zařízení se potýká s kritickým nedostatkem pracovníků hlavně v přímé péči.

„Výpadek pracovníků se snažíme řešit vlastními silami. Omezujeme péči v pečovatelské službě a pečovatelky přechází do přímé péče, stejně jako sociální a volnočasoví pracovníci. Pomoc, které se nám dostalo z úřadu, vítáme a moc za ni děkujeme," uvedla ředitelka Domova pro seniory Kateřina Michaliková.