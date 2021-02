Odcházející vojáky, kteří v Krnově odvedli velký kus práce, ráno čekal PCR test. Musí počítat s tím, že až se vrátí do Opavy na svou posádku, stráví deset dní v karanténě. „Jejich pomoc byla moc potřebná, velmi rychle se zaučili do běžného provozu a byli podporou pro personál i klienty. Jak sami řekli, po celodenní směně byli dost unaveni. Některý den nestihli ani běh, na který jsou zvyklí,“ informuje Domov pro seniory Krnov.

Odcházející vojáky okamžitě vystřídala druhá skupina, která bude v domově pomáhat do středy 3. února. „Požádali jsme o prodloužení pomoci. K dnešnímu dni se konečně snižuje počet nakažených klientů a zlepšil se u mnohých zdravotní stav. V covid zóně jich zůstává 13. Nikdo už nebyl nově nakažen. Příliš se ale nelepší počty nemocných pracovníků ani vyhlídka na jejich rychlý návrat zpět do pracovního procesu. Aktuálně stále jde o 40 pracovníků. Z toho je 32 přímá péče, čtyři zdravotní sestry a zbytek technický provoz. Někteří pracovníci se do práce vrátili, ale vystřídali je nově nakažení,“ informuje domov o aktuální situaci.

Zdroj: Krnov domov pro seniory

Průběžně v domově probíhá ve spolupráci s lékařkou Klaudií Novákovou očkování klientů a pracovníků, kteří projevili zájem o vakcínu Moderna.

Domov nadále hledá dobrovolníky, kteří by se chtěli nějaký způsobem podílet na zvládnutí situace. Mohou se informovat na čísle 554 684 636 nebo 736 513 876.