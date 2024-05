Ti schválili dva důležité dokumenty - akční plán udržitelné městské mobility na rok 2024 a akční plán koncepce cyklistické dopravy.

Co to bude znamenat pro ty, co preferují před jízdou autem ekologičtější kola? „Naší snahou je, aby celý průtah městem byl postupně zklidněný a cyklisté jím mohli bezpečně projíždět. Na Říčním okruhu by se ještě letos měly objevit cyklistické pruhy, které umožní bezpečný pohyb cyklistů po této rušné komunikaci. Cyklopruhy o šířce jeden a půl metru nebudou fyzicky oddělené od ostatního provozu, ale budou barevně zvýrazněné,“ řekl k tomu koordinátor městské mobility Michael Cestr.

Ve směru od Sídliště Pod Cvilínem do centra cyklopruhy navážou na cyklostezku, která v Opavské ulici v blízkosti Kauflandu odbočuje na Hlavní náměstí.

„Cyklista bude mít na výběr jet buď přes pěší zónu, nebo po hlavní cestě. Tato rychlá alternativní trasa bude vhodná pro cyklisty, kteří se potřebují dostat z jednoho konce města na druhý, například do práce. Cyklopruhy povedou po obou stranách vozovky na Říčním okruhu až do Jesenické ulice, kde budou ukončeny u přejezdu pro cyklisty spojujícího Mikulášskou ulici s náměstím Hrdinů,“ popsal zamýšlenou výslednou podobu záměru Michael Cestr.