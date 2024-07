„Úřady mnoha států při kontrolách na hranicích a na letištích vyžadují kromě pasu také předložit Mezinárodní očkovací průkaz. Je to doklad, do kterého se zapisují všechny vakcíny. Kulaté razítko potvrzuje, že aplikace proběhla v akreditovaném očkovacím centru. Infekční ambulance krnovské nemocnice tuto akreditaci splnila. Naši klienti mají jistotu, že potvrzení o očkování má mezinárodní platnost, a že ho budou akceptovat úřady po celém světě,“ uvedla doktorka Kateřina Firleyová.

„Optimální je vyhradit si na očkování čas alespoň šest týdnů před cestou. Před většinou zmíněných onemocnění se můžeme chránit osvědčenými vakcínami s vysokou účinností. Jsou bezpečné. Jejich nežádoucí účinky jsou minimální. Hlavní je, aby se zájemci na očkování přihlásili včas. Pokud dorazí na poslední chvíli, může se stát, že už nestihneme naočkovat všechno, co požadují. V případě vztekliny musí počítat s tím, že to může trvat o něco déle, než tělo vytvoří protilátky,“ představila obor cestovní medicíny sympatická lékařka Kateřina Firleyová.

Odborníci z oblasti cestovní medicíny také sledují aktuální informace o epidemiologické situaci v různých částech světa. Poradí cestovatelům i po návratu domů, pokud v zahraničí řešili nějaké zdravotní problémy.

Zkušenost krnovské cestovatelky v Africe

Očkovací průkaz před cestou do Afriky si vyřídila také Michaela Kosařová z Krnova. „Když jsem se chystala jako dobrovolník do Ugandy, poradili mi před cestou očkování na choleru, žloutenku typu A, žlutou zimnici a vzteklinu. Všechny vakcíny jsem si nechala zapsat do očkovacího průkazu, takže s africkými úřady nebyly žádné problémy, a navíc jsem se cítila v bezpečí. Před odletem jsem začala preventivně užívat antimalarika,“ popsala. close info Zdroj: Misha Lens, se souhlasem zoom_in Michaela Kosařová z Krnova se před cestou do Afriky nechala očkovat. V ambulanci cestovní medicíny jí poskytli konzultace, aplikovali vakcíny a vydali očkovací průkaz.

„Když to po pár dnech v Ugandě vyvolalo nežádoucí vedlejší účinky, stačilo zatelefonovat do Česka do ambulance cestovní medicíny, zda můžu antimalarika vysadit a jakými léky potlačím alergickou reakci. Díky této zkušenosti všem cestovatelům doporučuji vakcinaci, mezinárodní očkovací průkaz a hlavně si do mobilu uložte kontakt na ambulanci cestovní medicíny,“ popsala svou zkušenost fotografka a cestovatelka Michaela Kosařová.

Ta svou fotografickou tvorbu v zahraničí prezentuje pod pseudonymem Misha Lens, aby se kolegové nemuseli potýkat s českým „ř“ v jejím příjmení.

Konzultace v ambulanci cestovní medicíny využila nejen v souvislosti s tropickou Afrikou, ale třeba také před cestováním daleko na severu po Islandu.