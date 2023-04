„Více než sto padesát let starý buk lesní z náměstí Míru je dlouhodobě napaden dřevokaznou houbou – vějířovcem obrovským a nyní už také dřevomorem,“ uvedla Petra Mužíková z krnovského oddělení komunálních služeb.

Dřevokazná houba vějířovec v Krnově postupně zničí dvě stě let starý buk

Na potlačení vějířovce odborníci zkoušeli třeba takzvanou technologii air spade, která umožňuje proudem stlačeného vzduchu šetrně nadzvednout zeminu u kořenů. Na odkryté části kořenů pak v místě infikace aplikovali zálivku kyseliny borité, která slouží jako desinfekce.

Památnému buku rovněž po celou dobu přidávali živiny. „V těchto opatřeních jsme chtěli pokračovat a obrátili jsme se na Agenturu ochrany přírody a krajiny s žádostí o stanovisko k návrhu ošetření stromu. Odborníci ale vyhodnotili, že již neexistuje postup, který by strom zachoval, a navrhli ho odstranit,“ konstatoval Dušan Martiník z oddělení komunálních služeb.

Postrach buků vějířovec napadl památný strom

Buk absolvoval nejen air spade ošetření pomocí pneumatického rýče, ale také mu odborná firma kontrolovala bezpečnostní vazby pro zpevnění koruny.

Pravidelně absolvoval tahové zkoušky, aby bylo zřejmé, zda je i s vějířovcem na kořenech stále ještě dostatečně stabilní a bezpečný.

Přestože takové zkoušky simulovaly podobnou zátěž jako vichřice, buk byl prozatím bezpečný proti zlomu i proti vývratu, ale prognóza je neúprosná.

PAMÁTNÉ STROMY V KRNOVĚ



Ve městě Krnov se nachází sedm památných stromů. Nejstarším vyhlášeným památných stromem je „Lípa na Cvilíně“, nejmladším „Jinan lékárníka Convalla Spatziera“.



1. Dub letní v parku na náměstí Míru (roste vedle buku s vějířovcem) - obvod 466 cm, výška stromu 28 m, stáří asi 220 let, vyhlášený památným stromem v roce 1995.



2. Buk lesní na náměstí Míru napadený vějířovcem - obvod 400 cm, výška stromu 22 m, stáří asi 190 let, vyhlášený památným stromem v roce 1995.



3. „Lípa na Cvilíně“ - lípa malolistá, obvod 410 cm, výška 19 m, stáří asi 150 let, vyhlášena za památnou roku 1973. Roste u poutního kostela Panny Marie Sedmibolestné. Lípa je zajímavá tvarem koruny, která je díky blízkosti kostela jednostranná.



4. Buk převislý (buk lesní) u krnovských tepláren v Revoluční ulici- obvod 425 cm, výška stromu 17 m, vyhlášen za památný roku 2004. Strom je zajímavý tvarem koruny, která je tvořena množstvím vystoupavých větví, ze kterých obrost splývá dolů do šířky a vytváří tvar deštníku.



5. Dub zimní na Říčním okruhu - obvod 400 cm, výška 25 m, stáří asi 150 let, vyhlášen za památný roku 2005. Je zajímavý tím, že roste u křižovatky Říčního okruhu se Svatováclavskou ulicí, ale dopravní stavby se mu těsně vyhýbají.



6. „Jinan lékárníka Convalla Spatziera“ je možná nejstarší jinan dvoulaločný - ginkgo biloba - v Evropě. Krnovský cestovatel Spatzier ho přivezl z Číny do Krnova před víc jak sto lety. Obvod 267 cm, výška 20 m, vyhlášen za památný v roce 2016. Roste ve Vodní ulici. Za památný byl tento strom vyhlášen vzhledem k jeho zajímavé historii, výjimečnosti druhu, stáří, vitalitě a mohutnosti. Zasadil jej krnovský lékárník a cestovatel Convall Spatzier kolem roku 1898 na zahradě svého domu, který tehdy Krnované znali jako lékárnu U Bílého domu. Zasadil ho po návratu z cesty kolem světa.



7. Javor klen v zahradě v Zacpalově ulici - obvod 365 cm, výška stromu 29 m, vyhlášen za památný roku 2002. Roste v zahradě továrnické Steuerovy vily v Zacpalově ulici, která je dnes známá jako Villa Cafe.