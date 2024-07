Krnov však po roce řeší aktuální věc. „Překvapilo nás rozhodnutí České pošty přestěhovat se z náměstí Minoritů do obchodního domu, bývalého Prioru. Mělo by k němu dojít asi už příští rok, s vedením pošty to řešíme. Je pro nás podstatné, aby poštovní služby zůstaly v centru města,“ dodal starosta Hradil.

„Nemáme žádné negativní reakce od občanů. Pošta dodržela slib a posílila služby v pobočce na M. Tyrše. Dá se říct, že se zrušením pobočky v Zeyerově ulici, k němuž došlo 1. července 2023, se lidé vypořádali. V současné době ale řešíme to, že se pošta chce odstěhovat z centra, tedy z ulice M. Tyrše. Hledá jiné prostory,“ konstatoval starosta Bruntálu Martin Henč s tím, že podnik podle všeho nechce vydávat peníze na rekonstrukci stávající budovy, v níž sídlí. „My bychom byli samozřejmě rádi, kdyby pošta zůstala v centru, snažíme se s poštou jednat a hledat možnosti,“ ujistil starosta.

V Rýmařově se rušení týkalo pobočky v místní části Janovice. Také zdejšímu starostovi Luďku Šimkovi to pošta pouze oznámila a nic s ním předem neprojednávala.

„Věřím a budu doufat, že to zasáhne jen malou část obyvatel místní části. Bohužel jde především o starší generaci. Dostupnost pošty ale nebude zase tak špatná. Z Janovic do Rýmařova je to asi tři kilometry a na poštu do Staré Vsi 1,5 kilometru,“ konstatoval před rokem Luděk Šimko.

A vývoj dal jeho odhadu za pravdu. „S odstupem jednoho roku by se dalo říct, že všechno proběhlo hladce. Pošta některým obyvatelům místní části Janovice, zejména těm starším, chybí, ale že bychom zaznamenali nějaké stížnosti, to ne,“ popisuje současný starosta Rýmařova Luděk Šimko.

Z původních 3200 poboček zůstalo v České republice po redukci 2900 úřadoven České pošty.