/VIDEO, FOTOGALERIE/ Krnov, Bruntál a Rýmařov jsou v seznamu měst, kde Česká pošta ruší své pobočky. Bruntálská poštovní pobočka v Zeyerově ulici, krnovská pošta Mikulášská v ulici Karla Čapka a rýmařovská pošta Janovice naposledy obsloužily zákazníky v pátek 30. června.

Poslední minuty rušených pošt Bruntál 3 a Krnov 2. 30. června 2023 | Video: František Kuba

Rušené pobočky Krnov 2 a Bruntál 3 měly v pátek otevřeno od 8 do 9 hodin a rýmařovská pošta Janovice se naposledy otevřela od 13 do 14 hodin. Ani na jednom z míst mezi klienty moc velký zájem o poslední návštěvu rušených poboček nebyl.

Starosta Krnova si zřídil datovou schránku

Když Česká pošta a vláda v dubnu oznámily zrušení tří tisíc poštovních poboček, starostové tento postup kritizovali. S vedením měst nikdo tento záměr nekonzultoval, takže už nebyl prostor v zastupitelstvu prodiskutovat například možnost zřízení městské pobočky Pošta Partner.

Starosta Krnova Tomáš Hradil konstatoval, že digitalizace je jasný trend, takže občané mají stále méně důvodů vyhledávat poštovní služby. Pak si zřídil datovou schránku, aby šel ostatním Krnovanům příkladem.

S námi to nekonzultovali, komentují starostové rušení pošt

„Má to sice logiku, ale zdá se, že to udělali hodně nepromyšleně, prostým matematickým škrtáním. Bez konzultace se samosprávami, bez zohlednění lokálních specifik,“ komentoval rozhodnutí České pošty starosta Krnova Tomáš Hradil a pro kontext doplnil, že i na setkání starostů s vládou v Jeseníku v debatách zaznívaly pochybnosti o kvalitě části ministerských úředníků.

Starosta Rýmařova: dali nám to na vědomí

Starosta Rýmařova Luděk Šimko se o rušení pošty v Janovicích dozvěděl z dopisu Miroslava Štěpána, který je pověřený vedením státního podniku, v pátek 31.března.

„Bylo to tedy ve stejný den, kdy tato informace vyšla v celostátních médiích. Nikdo se mnou dříve zrušení neprojednával. Dali nám to jen na vědomí. Věřím a budu doufat, že to zasáhne jen malou část obyvatel místní části Janovice. Bohužel se bude jednat především o starší generaci. Dostupnost pošty v tomhle případě nebude zase tak špatná. Z Janovic do Rýmařova je to asi tři kilometry a na poštu do Staré Vsi 1,5 kilometru,“ uvedl Luděk Šimko s tím, že trošku tento krok pošty očekával, protože o možnosti zrušení pošty Janovice poprvé slyšel už před třemi lety.

Starosta Bruntálu bojoval marně

Starosta Bruntálu Martin Henč se obrátil na Českou poštu dopisem. Jménem vedení města žádal, aby ještě přehodnotila rozhodnutí zrušit bezbariérovou pobočku v Zeyerově ulici. Nepochodil. Pobočka Bruntál 3 je od července zrušena podle původního plánu. Starším klientům město Bruntál pomůže s dopravou na hlavní poštu na náměstí prostřednictvím Seniortaxi.

Bruntál poštu u sídliště nezachrání, starším lidem pomůže seniortaxi

Bruntálský starosta se také osobně setkal s manažerem České pošty pro spádovou oblast Bruntálu, aby mu vysvětlil, jak důležitou roli má rušená pošta pro obyvatele sousedního hustě zalidněného sídliště. Starosta argumentoval jak dobrou dostupností, tak bezbariérovostí. Zdůraznil, že tato pobočka je přístupná bez nutnosti zdolávat schodiště nebo používat výtah, takže je důležitá pro lidi se zdravotním postižením, seniory, matky s kočárky i další skupiny obyvatel.

„Je klíčovým bodem dostupnosti poštovních služeb pro lokalitu s největším panelovým sídlištěm na území města a další přilehlé lokality, v nichž žije více než třetina obyvatel Bruntálu,“ marně apeloval starosta Martin Henč na vedení České pošty.

Vláda dál jedná o transformaci pošt

Plán transformace České pošty v dalších letech schválila ve středu 28. června 2023 vláda. Jádrem transformačního plánu je vyčlenění komerčních služeb, tedy logistiky a balíkových služeb, ze státního podniku do státní akciové společnosti a pověření takto očištěné České pošty novými úkoly v oblasti digitalizace a snižování nákladů na státní správu.

Komentář Františka Kuby: Čí je Česká pošta?

Plán představili ministr vnitra Vít Rakušan a Miroslav Štěpán, který je pověřený vedením státního podniku. „Osobně jsem rád, že Česká pošta a spolupracující odborníci z ministerstev vnitra, financí a obchodu a průmyslu dokončili plán transformace včas, a velmi si cením přístupu ostatních ministrů, kteří jej podpořili a budou se na jeho realizaci podílet,“ řekl Vít Rakušan.

Za nejdůležitější závěry z jednání vlády o plánu transformace České pošty Vít Rakušan považuje všeobecný souhlas s hlavními cíli transformace, ochotu Českou poštu finančně podpořit a jasné stanovení úkolů pro jednotlivá ministerstva, které z transformačního projektu vyplývají. „Cíle transformace České pošty reagují na nové výzvy, které přináší technologický a společenský vývoj a které musí vláda a stát řešit,“ řekl Vít Rakušan.