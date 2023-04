Krnov, Bruntál a Rýmařov jsou v seznamu měst, kde Česká pošta ruší pobočky. „Ukázkový příklad, jak se nemají provádět a komunikovat změny,“ komentují situaci místní. Litují zaměstnance rušených poboček i jejich klienty v seniorském věku.

Zdůrazňují přitom, jak malé pobočky Krnov, Bruntál i Rýmařov odlehčovaly přetíženým hlavním poštám. Obávají se front a dlouhých čekacích lhůt na poštách, které zůstanou.

„Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme,“ zdůvodnil ředitel České pošty Miroslav Štěpán ukončení provozu 300 poštovních poboček po celé republice.

Starostové, primátoři a hejtmani si kladou otázku: proč tak zásadní rozhodnutí Česká pošta předem nekonzultovala se samosprávami?

„Má to sice logiku, ale zdá se, že to udělali hodně nepromyšleně, prostým matematickým škrtáním. Bez konzultace se samosprávami, bez zohlednění lokálních specifik,“ komentoval rozhodnutí České pošty starosta Krnova Tomáš Hradil a pro kontext doplnil, že i na setkání starostů s vládou v Jeseníku v debatách zaznívaly pochybnosti o kvalitě části ministerských úředníků.

Rýmařov: dali nám to na vědomí

Starosta Rýmařova Luděk Šimko se o rušení pošty v Janovicích dozvěděl z dopisu Miroslava Štěpána v pátek 31.března.

„Bylo to tedy v den, kdy tato informace vyšla v celostátních médiích. Nikdo se mnou dříve zrušení neprojednával. Dali nám to jen na vědomí. Věřím a budu doufat, že to zasáhne jen malou část obyvatel místní části Janovice. Bohužel se bude jednat především o starší generaci. Dostupnost pošty v tomhle případě nebude zase tak špatná. Z Janovic do Rýmařova je to asi tři kilometry a na poštu do Staré Vsi 1,5 kilometru,“ uvedl Luděk Šimko s tím, že trošku tento krok pošty očekával, protože o možnosti zrušení pošty Janovice poprvé slyšel už před třemi lety.

„S Českou poštou jsme tehdy vyjednávali o provozování takzvané Pošty Partner. Nakonec ale zvolili jinou variantu a provozovali poštu Janovice dál ve stejném režimu tak, jak bylo před vyjednáváním,“ ohlédl se starosta Šimko do minulosti.

Pobočka Bruntál 3 obsluhuje sídliště

V Bruntálu zanikne pošta v Zeyerově ulici, kterou místní znají pod označením Bruntál 3. Leží sice pár minut chůze od pošty Bruntál 1, ale má důležitou funkci pro obyvatele hustě zalidněného sídliště.

Ve špičkách významně odlehčuje přeplněné hlavní poště. „Stát tímto rozhodnutím nedělá dobrou službu obyvatelům měst včetně těch ve znevýhodněných regionech. Pošta Bruntál 3 odlehčovala hlavní poště a byla v podstatně kratší docházkové vzdálenosti pro obyvatele sídliště Dolní a celé lokality pod Uhlířským vrchem,“ uvedl k záměru rušení pobočky Zeyerova mluvčí Městského úřadu Bruntál Jiří Ondrášek.

Jsou očekávané úspory reálné?

Podle starosty Krnova Tomáše Hradila se město se zrušením jedné ze dvou krnovských poboček České pošty nějak vypořádá. „Nemáme z toho radost, ale řešíme tady mnohem větší problémy - nedostatek stomatologů nebo pomalé železniční spojení,“ uvedl k rušení krnovské poštovní pobočky v Mikulášské ulici starosta Tomáš Hradil a vyzval občany, aby mu napsali své názory a náměty.

Kromě solidarity s propuštěnými pracovníky rušených poboček často zazníval argument, že přesun pošťáků ze zaměstnání na úřad práce zaplatí daňoví poplatníci úplně stejně jako dřív platili ztrátovou pobočku, takže očekávané úspory jsou možná jen fiktivní čísla.

Jedna pošta na celý Krnov. Bude stačit?

Další častý argument říká, že jedna pošta je pro Krnov s téměř 25 tisíci obyvatel dost málo. Na pobočku v Mikulášské ulici totiž chodili nejen lidé z blízkého okolí, ale celá oblast Kostelce. Kdo nechtěl dlouho čekat na hlavní poště, zamířil na Mikulášskou, kde fronty bývají podstatně kratší.

Nyní se objevily obavy, jak bude hlavní pošta zvládat návaly bez odlehčovací pošty Krnov 2. Navíc v centru u hlavní pošty už teď chybí parkovací místa. "Nevadilo by mi to, kdyby člověk na návštěvu hlavní pošty nepotřeboval půldenní volno, svačinu a plně nabitý telefon,“ glosoval svou zkušenost s hlavní poštou Krnovan Martin Aston.

Co zkusit městskou Poštu Partner

Starosta Krnova si uvědomuje, že stát, který ročně prodělává kolem 300 miliard, se bez nepopulárních opatření neobejde, jinak všechno v budoucnu zaplatí naše děti.

Krnovan Michael Cestr souhlasí s potřebou úspor, ale nerozumí, jak pošta rozhodovala, kterou pobočku zrušit a kterou zachovat. „Stát ty poštovní pobočky ke zrušení nejspíš losoval z klobouku. Ruší se i pošty na hlavních nádražích či v obchodních centrech, kde dávaly největší smysl. Do obchodních center se pobočky stěhovaly nedávno a pošta to zdůvodňovala tím, že chce být lidem blíž. V Krnově by pobočka pošty, třeba i jako Pošta Partner, dávala smysl právě v připravovaném obchodním centru na Revoluční ulici, na hlavním nádraží v bývalém ČD centru, případně v Nových kasárnách,“ napsal Cestr na starostovu výzvu svůj námět.

„Zamyslíme se nad tím, zda situaci nevyřešit zřízením pobočky Pošta Partner. To znamená, že by druhou pobočku provozovalo - financovalo město. Pak bychom zvážili vedle návrhů Michaela Cestra i jiné lokality jejího umístění,“ doplnil Tomáš Hradil.

Datová schránka místo pošty

Jiří Fajkus starostu upozornil, že snižování počtu pošt je zdůvodněno ekonomicky, takže Pošta Partner jen zatíží rozpočet města místo státního rozpočtu. Proto navrhl využít peníze spíše na edukaci obyvatel Krnova co všechno se dá vyřešit i bez návštěvy pošty.

Není nutné platit složenkami ani chodit na poštu pro důchod, když mám účet v bance. Zejména starší lidé nevědí, jak naplno využít zásilkovny, Czechpointy, portál občana, datové schránky a podobně.

„Abych šel příkladem, zřídil jsem si dnes konečně datovou schránku. Několik návštěv ročně na poště tak ubude. Dnes jsme se na poradě domlouvali, že edukaci spustíme. Digitalizace je jasný trend. Seniorů, kteří si chodí vyzvedávat výplatu nebo platit složenky, bude ubývat. Řada už to nedělá. Návštěv pošty bude v dalších letech méně a méně,“ uzavřel starosta Hradil na svém Facebooku téma rušení pošt a poděkoval občanům za jejich komentáře.