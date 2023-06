/INFOGRAFIKA, FOTOGALERIE/ Do Moravskoslezského kraje příští týden dorazí tropické teploty. Třicet stupňů by mohla odpolední maxima podle předpovědi překročit v polovině týdne. Za osvěžením budou moci lidé vyrazit i na venkovní koupaliště, která zatím spíše oddalovala start letošní koupací sezony. Teploty zatím k vodě moc netáhly.

Tropy na koupališti. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jaroslav Sýbek

Nejtepleji má být podle týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu v druhé polovině týdne. „V úterý 20. června budou nejvyšší denní teploty 29 až 33 stupňů Celsia. V dalších dnech očekáváme nejnižší noční teploty 20 až 15 stupňů a nejvyšší denní teploty v rozmezí 27 až 32 stupňů,“ uvedli ve své předpovědi v pátek 16. června ráno meteorologové.

Oteplovat se ale začne už během víkendu. V sobotu má být v našem kraji maximální teplota ještě v rozmezí 20 až 23 stupňů, v neděli už bude o dva až tři stupínky tepleji.

Začne se oteplovat

„V pondělí očekáváme, že bude skoro jasno až polojasno, během dne při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů a nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů Celsia,“ uvedl Roman Volný z Regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.

Modely ukazují letní a ojediněle i tropické teploty v rozmezí 28 až 32 stupňů Celsia od úterý do čtvrtka příštího týdne. Není však jisté, jak dlouho vydrží. Ve druhé půlce příštího týdne to už pak vypadá spíše na návrat k běžným středoevropským letním hodnotám kolem 25 stupňů.

Krnovské koupaliště má nové občerstvení a atrakce. Vstupné se nezvýší

Na příští týden proto ladí formu i venkovní koupaliště. „Dokončujeme poslední přípravy tak, abychom během příštího týdne, kdy mají přijít tropy, mohli otevřít. Definitivní termín otevření oznámíme v pondělí,“ sdělila v pátek 16. června ráno vedoucí krnovského koupaliště Alžběta Nykodymová.

Za celodenní vstup dospělí zaplatí 80 korun, děti od 4 do 15 let vyjde na 50 korun a ZTP, ZTP/P, studenty a seniory pak bude lístek stát 60 korun. Po 16. hodině je cena vstupu pro dospělé 50 korun a pro děti 25 korun.

„V nabídce nechybí ani zvýhodněné rodinné celodenní vstupné, kdy jeden dospělý s dítětem zaplatí 100 korun, dva dospělé a jedno dítě lístek vyjde na 160 korun,“ vypočítává Alžběta Nykodymová.

Už dnes, tedy v pátek 16. června, otevřelo koupaliště v Bruntálu. Otevírací doba zůstává stejná jako v předchozích letech, a to od 10 do 19 hodin, podle počasí. Dospělí zde zaplatí za celodenní pobyt stejně jako v Krnově 80 korun, děti do 15 let 43 korun, do tří let věku je vstup zdarma. Také v Bruntálu nabízejí výhodnější vstup pro seniory, a to už od 60 let věku. Celodenní vstupné je vyjde na 65 korun.