Na městských pozemcích se ještě letos objeví první opatření, jejichž cílem je zadržet vodu v krajině a ochránit půdu před erozí. V blízkosti pastevního areálu v Chomýži, což je městská část Krnova, bude vybudována soustava sedmi tůní a dojde na výsadbu stromů a keřů ve zdejším lokálním biocentru.

„Tůně vzniknou na podzim v údolím nad pastevním areálem. Jejich cílem je zmírnit případné negativní důsledky přívalových dešťů. JNavíc podpoří zrod nových biotopů pro posílení populací vzácných rostlin a živočichů nacházejících se v okolní krajině,“ uvedla Pavla Hájková z oddělení komunálních služeb krnovské radnice.

Vyplatí se vyrazit na jahody do Polska? Deník se rozjel na tržnici u hranic

Na realizaci tůní se Krnovu podařilo získat dotaci ve výši 172 tisíc korun od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, a to z finančních prostředků v rámci Next Generation EU. „Náklady zhruba odpovídají výši dotace, takže město by toto opatření mělo stát minimum,“ upřesnila Pavla Hájková.

Městský rozpočet nezatíží ani výsadba stromů a keřů, které budou mimo jiné plnit funkci větrolamu.