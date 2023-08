/FOTOGALERIE, VIDEO/ Krnované Petrovu rybníku od nepaměti říkají Balaton. Rádi se kolem něj projedou na kole, dají si zmrzlinu u stánku s občerstvením nebo si koupí od rybářů čerstvou rybu. Od koupání zde odrazuje nejen bahnitý odér vody, ale také nápisy, které na březích umístil správce rybníka, Povodí Odry Ostrava.

Krnované Petrovu rybníku přezdívají Balaton. 2. srpna 2023 | Video: František Kuba

„Vodní dílo Petrův rybník – zóna klidu. Zákaz rybolovu, rekreace, vjezdu motorových vozidel, plašení vodního ptactva. Povolen pouze průchod po hlavní hrázi,“ informují tabulky na březích Balatonu.

U Petrova rybníka je sice základna jachtařů plná lodí a chatek, frekventovaná cyklostezka a romantická zákoutí, ale jinak je rekreační potenciál této lokality nevyužitý. Starosta Krnova Tomáš Hradil otevřel diskusi na toto téma. Balaton totiž nabízí půvabné výhledy na Cvilín – nejznámější turistický cíl na Krnovsku.

Chovný rybník znamená přikrmování

„Většímu využití Petrova rybníka brání fakt, že slouží jako chovný. Není příliš vhodný pro koupání a rozvoj dalších rekreačních funkcí - třeba vybudování kempu.Chtěli byste chov ryb zachovat, zrušit nebo omezit tak, aby se v rybníku dalo koupat? Pokud vám stávající stav nevadí, samozřejmě se v "Balatonu" můžete vykoupat i dnes. A naopak zrušení chovu ryb neznamená, že v rybníku žádné ryby nebudou,“ oslovil starosta Hradil spoluobčany s tím, že vlastníkem Petrova rybníka není město Krnov, ale státní podnik Povodí Odry, takže případným změnám by samozřejmě muselo předcházet jednání města se státem.

Intenzivní chovy ryb jsou provozovány na většině českých rybníků. „Ryby v Petrově rybníce a ve všech dalších, které jsou zaměřeny na intenzivní chov, nežijí přirozeně, ale jsou vydatně přikrmovány, aby jich bylo co nejvíce. V rybnících je maximalizována rybí obsádka, což znamená, že se zde ryby neuživí přirozenou cestou a je nutné přikrmování, doplňování živin do ekosystému a další zásahy, jejichž důsledkem je zhoršená kvalita vody. Rybník pak už často neplní jinou než rybochovnou funkci,“ doplnil starosta Tomáš Hradil informace, jak chov ryb souvisí s kvalitou vody.

Příklady, jak funguje rekreace u vody

Michael Cestr v následné diskusi připomenul, že například jihočeské rybníky jsou také primárně určené rybářství, a přesto se v nich dá příjemně a bez následků vykoupat. „Petrův rybník by si zasloužil pestřejší škálu využití: koupání, vodní sporty, rybářství, kempink. To by ale vlastník musel přejít na udržitelné formy chovu. Pokud by se Petrův rybník podařilo zatraktivnit, tak by se mohla otevřít cesta i k záchraně a novému využití zchátralého objektu v Papírovém mlýně. Byl by to skvělý hotel či penzion,“ konstatoval Cestr.

Další diskutující dávali za pozitivní vzor, jak dnes funguje rekreace v případě opavského Stříbrného jezera neboli Sádráku. Také v polských Petrovicích kousek od Krnova je rozlehlý kemp s velkým přírodním koupalištěm. Kemp u vody je například také v Bohušově. Plovárna Na Výsluní v Úvalně na kopci pod rozhlednou je také magické místo ke koupání. Proto se některým diskutujícím zdálo hledání dalšího místa k rekreaci u vody v této lokalitě už poněkud nadbytečné.

Koupání, kempování a sportovní rybolov

Krnované starostovi připomenuli, že Balaton je jedním z mála míst, kde je tolerováno nudistické opalování bez plavek, takže by bylo vhodné tuto funkci Balatonu zachovat.

Další se divili, proč by se měly budovat kempy a pláže zrovna na Petrově rybníce, když přehrada Nové Heřminovy už je ve fázi územního rozhodnutí a vodohospodáři zde veřejnosti slibují rekreační využití. Navíc Krnov má dvě řeky - Opavu a Opavici - i modernizované koupaliště, takže už dnes je zde dost příležitostí ke koupání.

„Máme nové koupaliště a relativně čisté řeky. Z firem se do vody již nic nevypouští. Stačí vykosit břehy, postavit pár hrází a dá se v řekách koupat. Stejně tak se v Krnově plánuje honosný aquapark. Dělat další přírodní koupaliště je dle mého názoru zbytečné. Ale mohli bychom mít zde super revír na sportovní rybolov s chatkami, kam se budou sjíždět rybáři z regionu i celé republiky. To by byla výzva,“ zapojil se do diskuse Krnovan Jiří Krušina, který má vztah k rybaření. Také další rybáři se přimlouvali za vytvoření podmínek pro sportovní rybolov.

„V Petrově rybníce vždy budou ryby, i kdyby se v něm koupalo. Spíš jde o to, že teď slouží jako chovný - na rozdíl od Slezské Harty. To znamená, že se ryby aktivně přikrmují a pro koupání proto není rybník atraktivní,“ vysvětlil starosta Hradil významný rozdíl mezi vodními díly.

Pamětníci vzpomínají, jak se koupalo dřív

Zajímavé příspěvky napsali starostovi pamětníci. Podle nich voda Balatonu měla bahnitý zápach odjakživa. Pamatují si tento odér už z dětských let. „Už jako malá holka jsem si přála, aby Balaton sloužil na koupání. Vždy to byl rybník zelený, co někdy zapáchal bažinou. Teď už jsem důchodce a je mě to jedno. Je to ale velká škoda, že se nedá nějak jinak využít. Jsou tam krásné chatky i toalety. Mohlo by se to trochu upravit, aby to sloužilo všem, a ne jen rybářům,“ napsala svůj názor Dana Kovářová.

Hned se přidali další Krnované se vzpomínkami na krásné rodinné výlety k Balatonu. „Mě koupání v rybníku nevadí. Jako kluk jsem vyrůstal na vesnici. Tam jsme se koupali v rybníku, kde byly ryby i žabinec a babky tam koupaly husy a kachny. Nikomu nám nikdy nic nebylo. Myslím si, že by dnes lidé měli být méně zhýčkaní a bylo by méně všelijakých alergií,“ připojil svůj názor další pamětník.