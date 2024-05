„Každoročně je v rozpočtu města na nápady občanů vyčleněn jeden milion korun. Jelikož letos jsme ho nevyčerpali, chtělo vedení města předložit nerealizované nápady z předchozích ročníků,“ uvedla Radka Zdráhalová z odboru rozvoje města.

Rada města následně rozhodla o tom, že čtvrt milionu korun půjde na knihobudky, které soutěžily v participativním rozpočtu už v roce 2021, tehdy ale nápad neuspěl a skončil po čarou.

„Nerealizované nápady občanů rozhodně neházíme do koše. To je případ nejen knihobudek, ale například i ozelenění fasády obchodního domu v uličce u kostela svatého Martina. Nápad na zakrytí fasády popínavými rostlinami vzešel od Marcela Kolarze, který tento projekt podal do loňského participativního rozpočtu. V hlasování veřejnosti neuspěl, ale vzhledem k jeho finanční nenáročnosti se ho město rozhodlo i tak realizovat. Jak je vidět, podávat projekty má smysl,“ řekla Radka Zdráhalová.

Mural Strážkyně a Ptáčkodlab získaly podporu z rozpočtu Krnova

Díky nápadům občanů se mění veřejnosti přístupná místa k lepšímu už osm let. Zatím poslední realizovaný projekt najdou lidé v bývalém lomu, který se nachází ve svahu cvilínského kopce v Petrově dole.