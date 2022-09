Zpívá celá hospoda: v Úvalně se sešli příznivci heligonek a harmonik

Svod má své závodní disciplíny, které prověří sehranost kočího a koně, ale vlastně není moc důležité, kdo nakonec vyhraje. Hlavní se potkat se jednou za rok s kolegy koňáky a upozornit veřejnost, že koně jsou při práci v lese nenahraditelní.

Na rozdíl od těžké techniky koně nepoškozují lesní porost a nezhutňují půdu. Proto ministerstvo zemědělství už deset let finančně motivuje správce lesů, aby víc poptávali práci tažných koní. Koně při kůrovcové katastrofě sehráli stejně důležitou roli jako dřevorubci a řidiči kamionů.

Antonín Svoboda zná snad všechny kluky a holky kolem koní i jejich životní příběhy. Komentování soutěžních výkonů doplnil poučnými historkami proč který kočí odešel od své původní profese ke koním.

Slalom s těžkou kládou

Zkušený kočí Pavel Gašparik ze Spáleného s nepříliš zkušeným koněm Jasanem jako první projel slalomovou dráhu na hřišti. Tato disciplína má ukázat publiku, jak asi vypadá kličkování s těžkou kládou mezi stromy a pařezy v lese.

„Tohle je čtyřletý Jasan, kterého mám teprve pár měsíců. Má na kůži vypálené NS, jako norik slezský. Norici jsou klidné plemeno, klidně si ho můžete pohladit. Na lidi je hodný, ale od ostatních koní jsem ho musel oddělit, protože kolem sebe kopal,“ představil Pavel Gašparik svého Jasana.

Pořídil si ho jako náhradu za kobylku Dragu, která pošla v únoru ve svých 25 letech. To už je u tažného koně požehnaný věk.

„Kromě Dragy, která už byla v důchodu, nás navíc nedávno opustil patnáctiletý Fuxa, který byl nemocný na srdce. Jednoho dne nevstal. Dlouho jsem se z té ztráty nemohl dostat, protože když jste s koněm každý den tolik let, vznikne mezi vámi silné pouto. Kůň je nejen parťák z práce, ale i kamarád, co s vámi zažil všechno možné. Některého koně můžu v lese pustit, protože dokáže s kládou najít lepší cestu než já. Jasan se ale ještě má dost co učit. Zpočátku se mu práce v lese moc nelíbila. Udělal jsem s ním za den sotva sedm kubíků. Poslouchá mě, rychle se zlepšuje a věřím, že jednou z něj bude výborný pracant,“ představil Pavel Gašparik svého Jasana.

Show kovářů podkovářů

Návštěvníci akce měli ve Městě Albrechticích k dispozici stánky s občerstvením, projížďky na koních pro děti, ale také ukázky práce kovářů - podkovářů. Při nasazování podkovy je nejdůležitější týmová spolupráce. Je nutné se postarat, aby kůň jako tunový kolos s obrovskou silou lidem naprosto věřil a stál klidně, přestože mu zatloukají hřebíky přímo do kopyt.