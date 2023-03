Osoblažské koupaliště zůstane zavřené minimálně pro celý rok 2023. Začal se ale už chystat projekt revitalizace celého areálu.

Osoblažské koupaliště | Foto: Deník/František Kuba

„Vážení hosté, s politováním vám musíme oznámit, že jsme byli nuceni jak z ekonomických, tak z technických důvodů, a to především, uzavřít v letošním roce koupaliště,“ oznámil veřejnosti starosta Osoblahy Antonín Rous.

Současně ale ujistil, že začíná příprava projektové dokumentace na revitalizaci celého areálu koupaliště.

Důvodem, který přesvědčil zastupitele o nutnosti uzavření koupaliště, jsou velmi vysoké náklady na provoz. Například loni dosáhly kolem třičtvrtě miliónu korun. Pro městečko s tisícovkou obyvatel je provoz koupaliště opravdu velký nápor na rozpočet.

Osoblažské koupaliště zůstávalo zavřené a bez vody už v dobách covidu.

„Bylo to těžké rozhodnutí, ale bohužel provozní náklady se zvýšily a současně nám dlouhodobě klesala návštěvnost. Každý už má doma na zahradě svůj bazén, a Poláci v okolních obcích mají několik podstatně modernějších koupališť a vodních parků. Navíc se hygienické podmínky velmi zpřísnily a ztráty narůstaly. Například v roce 2019 nás provoz stál kolem půl milionu a za celou sezonu tam bylo jen 2200 vstupů. Spočítali jsme si, že abychom zvládli pravidla zpřísněná covidovými opatřeními, museli bychom přijmout jednoho nebo dva další lidi, abychom zajistili permanentní dezinfekci. To by už tak nákladný provoz ještě prodražilo,“ popsal starosta Antonín Rous v rozhovoru pro Deník problematiku koupaliště v malém městě s malým rozpočtem.

Zdá se, že místní důvody rozhodnutí osoblažských zastupitelů chápou. „Rekonstrukce měla být už dávno,“ je obvyklá reakce.

Návštěvnost koupaliště značně kolísá podle počasí. Celodenní vstupné pro dospělého je v Osoblaze 70 korun.

Koupaliště leží kousek od centra a také kousek od úzkokolejky Osoblažky, která sem láká turisty.

Koupaliště v malebném prostředí parku obklopené sportovními areály slouží nejen k plavání, ale také hostí různé společenské a kulturní akce. Nejznámější je Osoblažské hudební léto nebo gastrofestival Jak chutná Osoboažsko.