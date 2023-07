Kosárna se říká manufakturám, které vyráběly kosy a podobné zemědělské nářadí. Ta v Karlovicích vznikla kolem roku 1600. Díky své jedinečnosti i historické hodnotě vyhlášena v roce 2014 národní kulturní památkou.

Kosárna v Karlovicích hostila Dny lidové architektury, červenec2023. | Video: František Kuba

Kosárna v Karlovicích 15. a 16. července hostila jedenáctý ročník Dnů lidové architektury. K této akci patří lidová řemesla a lidová hudba v podání cimbálovky Opavští hudci. K původním stavbám Jeseníků neodmyslitelně patří také kurníky a chlévy pro hospodářská zvířata. Protože Kosárna je dnes po funkční stránce už víc muzeem než venkovskou manufakturou, obývají její kurníky, chlívky a králíkárny jen plastová zvířata. Hned za plotem se ale mohli návštěvníci potěšit pohledem na živé slepice.

Organizátoři měli obavy, zda se do Karlovic dostanou turisté z Vrbna a Karlovy Studánky, protože silnice byly uzavřené kvůli automobilovým závodům Vrbenský vrch. Nakonec je návštěvnost příjemně překvapila.

„Je tady dost lidí, takže turisté si cestu do Karlovic našli. Podařilo s nám domluvit řemeslníky jako kováře, kůžaře, výrobce svíček, ukázky háčkování, tkaní, výrobu šindelů a podobně. Je tady toho hodně, a každý si to může taky sám vyzkoušet. Co se týče stánků, měli jsme zájem hlavně o řemeslné výrobky. Proto je zde například pivovar Nachmelená opice nebo poctivé domácí sirupy ze sirupárny U bezinky a podobně,“ uvedla za organizátory Petra Hanusová, mluvčí Muzea v Bruntále.

Záštitu nad celou akcí převzal ministr kultury ČR Martin Baxa, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo a starostka obce Karlovice Jana Helekalová.