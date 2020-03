Koronavirus urychluje proces nahrazování lidského personálu roboty

Z Krnova je to do Opole asi stejně daleko jako do Olomouce. Právě v Opolí sídlí polská společnost Weegree, která přišla s originálním nápadem, jak ochránit zaměstnance na recepcích před koronavirem.

Recepční jsou první na ráně, pokud do dveří budovy vstoupí přenašeč koronaviru. Řešení je prosté. Stačí do recepce posadit místo živého recepčního robota, který se může nakazit leda tak počítačovým virem. ON-LINE situaci v ČR a ve světě SLEDUJTE S NÁMI ZDE Přijímací robot měří teplotu zákazníka, dohlédne na jeho desinfekci a do kontaktu s dalšími lidmi ho pustí jen s ochrannými prostředky. Zástupci Weegree se rozhodli vylepšit software humanoidního robota, který byl už dříve vyroben a používán pro obsluhu recepce. Původně šlo spíš o zábavnou atrakci. Koronavir byl ale výzvou dát této hračce skutečně důležitý úkol, který může rozhodovat o životě či smrti. Humanoidní robot Pepper již léta vítá zákazníky v sídle pracovní agentury Weegree v Opole. Epidemie koronaviru zrodila nápad naučit robota, aby zkontroloval zdraví návštěvníků dřív, než překročí práh kanceláře. První tři potvrzené případy koronaviru v okrese: Bruntál má 2, Krnov 1 Přečíst článek › Po uvítání žádá návštěvu, aby si přímo na recepci umyla ruce dezinfekčním prostředkem, a zkontrolovala si teplotu. Robot indikuje, zda je tělesná teplota v normě a požádá o nasazení respirátoru ochrannou a dezinfikovali rukou. Weegree nabízí roboty s takto vylepšeným softwarem i dalším zájemcům. Aktuální nabídka zahrnuje pět modelů, které mají různé další schopnosti, co se můžou hodit v dobách koronaviru. Starosta Vrbna zoufale sháněl roušky seniorům, pomoc přišla Přečíst článek › Můžou pomáhat nebo dokonce fungovat jako nezávislí zaměstnanci v bankách, restauracích, muzeích, na letištích, nebo v nemocnicích. Vývojáři jsou schopni vytvořit řešení šité zákazníkům na míru. Software lze stáhnout i do jiných zařízení, než je zrovna humanoidní robot.

