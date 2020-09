Polská vláda monitoruje situaci a připravuje strategii na případnou druhou vlnu. Podobně jako české ministerstvo zdravotnictví převedlo koronavirová rizika, omezení a stupně pohotovosti v jednotlivých regionech do podoby semaforu, také Polsko se rozhodlo přidělit poviatům barvy. Přiděluje poviatům tří mezinárodně srozumitelné symboly semaforu.

Zelená, žlutá a červená zóna se vyhlašuje podle počtu aktuálně nemocných v přepočtu na 10 tisíc obyvatel. Čeští statistici pracují spíš s přepočem pacientů na 100 tisíc obyvatel, ale jinak jde o stejný princip hodnocení epidemiologického rizika.

Pokud by bylo v polském poviatu více než 12 případů na 10 000 nových obyvatel, bude zahrnutý do červené zóny. V současné době na mapě Polska žádné takové červené poviaty nejsou. Rozmezí od 6 do 12 případů na 10 000 obyvatel je žlutá zóna a zelená znamená nejnižší riziko nákazy.

Vzhledem k současnému vývoji situace se rozhodlo Polsko doplnit na svůj covidový semafor ještě jednu barvu: modrou. Takto prezentuje poviatky, u nichž sice počet případů formálně stále odpovídá zelené, ale rychle roste a v dohledné budoucnosti reálně hrozí obyvatelům poviatu další hygienická omezení a žlutá barva na mapě.

Právě na tomto modrém seznamu se nově objevil také hlubčický poviat, který sousedí s Krnovskem, Osoblažskem a Opavskem. Hygienik hlubčického obchvatu vydal prohlášení, že jeho úřad už zde eviduje několik ohnisek koronavirové infekce a apeloval na obyvatele, aby nepodceňovali ropušky a desinfekci.

Poslední potvrzené případy na Hlubčicku pocházejí z typických lokálních infekčních ohnisek. Koronavirus byl potvrzen například mezi svatebními hosty nebo ve škole v Baborowě.