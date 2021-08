Rudé trenky nad Hradem jsou mistrovské dílo, ale byla by škoda kvůli nim přehlížet další Hájkovu tvorbu. Způsob, jakým v Krnově přepracoval památník německy hovořících umělců na Cvilíně, je vizuálně fascinující. Obohatil diskusi, jak dnes přistupovat k odkazu původních německých obyvatel a k jejich kultuře.

Památník bez obsahu, bez jmen

Romantismus německých obyvatel Krnova dýchá nejen ze Cvilínské rozhledny, ale také ze sousedního zdevastovaného památníku. Německy hovořící Krnované postavili památník krátce před válkou na počest tří regionálních umělců: básníka Bruna Hanse Wittka (1895-1935), který působil v Široké Nivě, spisovatele Viktora Emanuela Heegera (1858-1935), který je spojený s Bruntálem a hudebního skladatele Eduarda Schön Engelsberga (1825-1879) z Andělské Hory.

Na Cvilíně se 27. srpna 1936 sešly davy lidí, když byl památník tří umělců slavnostně odhalen.

Typický sudetský příběh

Po válce v roce 1945 byly z památníku byly odstraněny mramorové busty z dílny slavného slezského sochaře Josefa Obetha. Jména Wittka, Heegera i Engelsberga po odsunu upadla v zapomnění. Na Cvilíně mezi rozhlednou a kostelem zůstalo jen kamenné torzo bez původního obsahu. Poutní místo Cvilín bylo nedávno prohlášeno národní kulturní památkou.

Při této příležitosti se nabízí otázka co dál s památníkem beze jmen. Vrátit na Cvilín připomínku autorů, které dnes nikdo nezná, nečte a neposlouchá? Ponechat památník ve stavu „zříceniny“ bez obsahu? Přetvořit památník a dát mu tím nové sdělení? Rozporuplné torzo spjaté s česko – německými dějinami a sudetskými příběhy byla pro Matěje Hájka velká výzva.

Okamžik z historie naší republiky

„Bylo to místo, které mě při prohlídce zaujalo nejvíc z celého Krnova,“ zdůvodnil Hájek volbu lokality. „Vypovídá to o historii Krnova. Není to ale jen krnovská záležitost, je to věc historie celého Československa. Jsou i další pamětní místa, které jsou vytěsněné. Toto je dokonalý případ takového místa, které fungovalo k setkávání místních obyvatel. Bylo věnováno slezským básníkům německy mluvícím. Protože po válce proběhl odsun, zbylo tu jen torzo. Samo o sobě je to působivá slepá vzpomínka,“ komentoval Matěj Hájek stav památníku na Cvilíně před tím, než se pustil do díla.

Jeho instalace má dát návštěvníkům Cvilína důvod, proč se právě zde pozastavit a zamyslet. Konstrukce je založená na kořenech obrácených vzhůru nohama. Kořeny jsou symbol, který není potřeba vysvětlovat. Dají divákovi zemitě pocítit romantismus německých autorů, kteří byli s tímto regionem spjati.Matěj Hájek svou instalaci nazval Zem Ground.

Doplnil ji těmito verši:

Vzpomínám si na příběh, který se nestal.

Vyberu si z něj jen malované střepy.

Po dešti, lesknou se na zoraném poli.

Vysoké duby širého větvoví pnuly se k nebi.

Listy opadaly. Zbyly kořeny.

Půdy zbaveny, suší se na slunci.

Viktor Heeger

Víte, že Viktor Heeger v zimě 1887 na mírném svahu zámecké zahrady v Bruntále uskutečnil první experiment s lyžováním? Společně s dalšími průkopníky lyžování z Bruntálu a Rýmařova založili Moravskoslezský spolek lyžařů. Básně začal psát v nemocnici, když si na lyžích zlomil nohu. Překlad jeho literárních děl je velmi složitý, protože používal německý dialekt. V roce 1882 jako hasič bojoval s požárem nemocnice v Bruntále. V roce 1897 byl zvolen poslancem Říšské rady ve Vídni za městský obvod Frývaldov – Bruntál – Krnov – Město Albrechtice – Horní Benešov. Do roku 1945 se dnešní Bezručova ulice ve Zlatých Horách jmenovala Heegerova. Atrakcí Biskupské kupy je „Heegerova vyhlídka“.

Eduard Schön Engelsberg

Víte že skladatel Eduard Schön Engelsberg si vysloužil přezdívku "moravský Schubert"? Jeho socha v rodné Andělské Hoře byla českými osídlenci stržena a pak ji traktor vláčel přes celou vesnicí, protože ho díky knírku omylem považovali za Hitlera. Od roku 1998 si ho Andělské Hora znovu připomíná jako nejslavnějšího rodáka.

Bruno Hanns Wittek

Víte že slezský německý spisovatel Bruno Hanns Wittek rozepsal, ale nedokončil velký román o hraběti Albertu Hodicovi ze Slezských Rudoltic? Také básnicky zpracovali romantickou cvilínskou pověst o Hunzachesovi podle „staré slezské balady“. Je o loupežníkovi Zachariáši Hunzachesovi, který přitáhl do Krnova se svou bandou z Uher a ukryl poklad na Cvilíně v rozvalinách hradu Šelemburk. Pověst je historka o tom, jak se statečná krnovská šenkýřka Edeltraud nechala v hospodě U zlatého orla vyhecovat, aby šla v noci sama na Cvilín, ale zahlédla tam co neměla. Při útěku ve tmě bodla nožem mordýře Hunzachese, který ji po zbytek příběhu pronásledoval v převleku šlechtice - nápadníka.