Závěrečné nedělní kilometry povedou ve šlépějích nejstaršího závodního okruhu v České republice. Připomenou trasu 1. ročníku ČS TOURIST TROPHY z Karlovy Studánky, přes Ludvíkov do Vrbna pod Pradědem.„Program máme skutečně pestrý, představíme náš kraj v těch nejlepších barvách.

V sobotu 11. září účastníci Trofeo Niké zkrášlí svými veterány zámek v Bruntále a nově zrekonstruované zahrady. Sobotní etapa pokračuje na Slezskou Hartu, kde bude v přívozu Razová vyhlížet elektroloď Harta a pirátská loď Santa Maria. Posádky i diváci si mohou vyzkoušet krátký vyhlídkový let vrtulníkem. Třešničkou na dortu bude setkání s německým jednoplošným stíhacím letounem Fokker E.III z první světové války.

Můžete za veterány vyrazit plánovaně, ale je velká šance, že je potkáte také jako řidiči nebo náhodní kolemjdoucí. Nezávisle na Trofeo Niké totiž o víkendu probíhá další jízda veteránů nazvaná Zlatohorské ukončení sezony. Také tato přehlídka historických aut a motorek má v plánu jízdy z Rejvízu do Jeseníků a na Osoblažsko. Účastníci této akce se v sobotu dopoledne představí ve Zlatých Horách.

Podhorská jízda veteránů Trofeo Niké se po vynucené covidové přestávce vrací do Jeseníků. Na čtyřicet historických vozidel vyrobených mezi lety 1912 až 1966 se zapojí do 21. ročníku akce.

