To, o čem se několik měsíců mluvilo, se stává realitou. Přerovské, ale i hanušovické a litovelské pivo bude mít nového majitele. Společnost Moravská pivovarská, majitel skupiny Pivovary CZ Group, pod niž spadají pivovary Zubr, Litovel a Holba, podepsala ve středu smlouvu o prodeji sto procent akcií se společností Pivovary Triangl, ovládanou firmou Kofola ČeskoSlovensko.

Hanušovický pivovar Holba, ilustrační foto. | Foto: Deník/ Archiv

Celá transakce ještě podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), její dokončení se proto očekává počátkem příštího roku.

„V Kofole jsme se naučili rozvíjet tradiční a lokální značky se silným příběhem. Když se objevila příležitost investovat do pivovarů, které vyrábějí značky s dlouhou historií, za kterými stojí poctivé řemeslo a moderní výrobní zázemí, neváhali jsme. Věříme, že zkušenost našich lidí může pomoci k jejich rozvoji,“ vysvětlil Jannis Samaras, generální ředitel skupiny Kofola.

Pivovary CZ Group jsou pátou největší pivovarnickou skupinou v Česku a svým letošním ročním výstavem překročí produkci 800 tisíc hektolitrů, z čehož více než třetina piva míří na exportní trhy. Společnost zaměstnává v pivovarech v Přerově, Litovli a Hanušovicích téměř pět set zaměstnanců.

Ječmen a chmel z Hané

Tradiční pivovary Holba, Litovel a Zubr vaří od svého založení mezi lety 1872 až 1893 piva tradičními postupy, za použití nejkvalitnějších surovin zejména z lokálních zdrojů. Díky tomu se jejich piva těší mimořádné oblibě u zákazníků i u nezávislých odborníků, o čemž dlouhodobě svědčí i bezkonkurenční řada prestižních mezinárodních a tuzemských ocenění.

Sad na Úsovsku kupuje Kofola, bude tam pěstovat jablka pro své nápoje

„Kvalita našich piv je výsledkem nejen pečlivého dodržování tradičních technologických postupů výroby českého piva, ale i výsledkem odbornosti a umu zaměstnanců. Úcta k tradici, zručnost našich lidí, vysoká technologická úroveň pivovarů, zdroje kvalitní vody a suroviny zejména od lokálních dodavatelů jsou základem našeho úspěchu, potenciálem i závazkem do budoucna,“ řekl Jaromír Dvorský, místopředseda představenstva Pivovary CZ Group.

Mezi dlouhodobé dodavatele společnosti patří například tradiční sladovna v Zábřehu, orientovaná na zpracování kvalitního ječmene převážně z produkce zemědělců z Hané a z podhorských oblastí Jeseníků nebo třeba pěstitelé chmele z vyhlášené tršické oblasti. Vazbu na region dokládá i pozice společnosti jako nejvýznamnějšího dodavatele piva na střední Moravě, přičemž piva Holba, Litovel i Zubr jsou dostupná prakticky na celém tuzemském trhu i v zahraničí.

„Je na místě poděkovat také našim zaměstnancům a obchodním partnerům, bez nich bychom takových úspěchů nemohli dosahovat. V rámci společenské odpovědnosti podnikání a firemní kultury se cítíme být vázáni i vůči našemu regionu. Proto například podporujeme regionální sport, kulturu i sociální programy. V posledních letech stále více akcentujeme i projekty v oblasti udržitelnosti,“ vysvětlil Jaromír Dvorský.

„To vše bylo zohledněno při výběru strategického partnera. Záleží nám na tom, aby byla zachována řemeslná tradice vaření piva, stabilní vztahy se zákazníky, dodavateli i zaměstnanci a společenská odpovědnost firmy. To vše byla při jednáních důležitá kritéria,“ dodal.

Pivovary Zubr, Holba a Litovel jsou na prodej

Pivovary řízené samostatně

Kofola ČeskoSlovensko kupuje většinový podíl ve společnosti Pivovary CZ Group, která rozvíjí tradiční značky piv Holba, Zubr a Litovel. Nápojářská rodina tak může na regionální úrovni vstoupit do další kategorie, ve které může využít své podnikatelské, distribuční a marketingové know-how.

Nová akvizice umožní podle vyjádření vedení společnosti skupině Kofola růst v dalším stabilním segmentu s exportním potenciálem. S ohledem na specifika pivního trhu a s pokorou k umění zaměstnanců pivovarů zůstanou Pivovary CZ Group samostatně řízeným pilířem Kofoly.

„Přestože nám primárně nejde o přímé synergie s naším dosavadním nealko byznysem, i pivní průmysl má nějaké společné rysy s nápojovou branží. Naším cílem je podpořit um a kvality českých pivovarů. Byla by škoda, kdyby tradiční české značky přešly do rukou zahraničních investorů,“ řekl René Musila, jeden ze zakladatelů a provozní ředitel skupiny Kofola, který se po dokončení akvizice postaví do čela pivního pilíře.

Na Hané hasí žízeň Kombajnista. O osmistupňové pivo je obrovský zájem

Cena neveřejná

Za akvizicí společnosti Pivovary CZ Group stojí kromě rodinné nápojářské firmy ještě dva menšinoví podílníci. Kofola ČeskoSlovensko, a.s. se stane 51 % vlastníkem pivovarské společnosti, dalšími spolupodílníky jsou investiční skupina RSJ (29 %) a ÚSOVSKO a.s. (20 %).

„Vstup do lokálních pivovarů je dalším dílem skládačky naší dlouhodobé strategie private equity fondů a jsme rádi, že jsme mohli se společností s takovým renomé, jako je Kofola, spojit síly,“ komentuje novou spolupráci Matěj Kumstýř, asset manažer investiční skupiny RSJ. Ta spravuje široké portfolio investic v České republice a zahraničí a zaměřuje se kromě jiného na podporu českých a regionálních perspektivních firem.

Smluvní strany se dohodly, že cenu transakce nebudou zveřejňovat. Transakce je platná s jedinou odkládací podmínkou, kterou je schválení ÚOHS. Dokončení transakce je očekáváno na počátku příštího roku.