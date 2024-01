Vyhlášený hudební klub v Krnově Kostelci se zrodil před třiceti dvěma lety se z bývalého kina. Program Kofola Music Clubu KMC každoročně nabídne kolem stovky akcí. Koncerty, divadlo, tancovačky, večírky, ale třeba i burzy pro fanoušky vinylu.

Vojtěch Dyk s kapelou D.Y.K. v Kofola Music Clubu 16.12.2023 | Video: František Kuba

Zeptali jsme se provozovatele klubu Martina Hradečného, co považuje za koncert roku 2023 a co Kofola svým fanouškům chystá letos.

"Koncert roku 2023? Bylo toho požehnaně, ale asi nejvíc mě potěšilo, že jsem po 18 letech zase dostal do Krnova Pražský výběr,“ odpověděl bez zaváhání.

Koncert Pražského výběru byl oslavou dvaceti let, co krnovský hudební klub přejmenoval na Kofolu. Své 32 výročí v roce 2024 klub Kofola oslaví s Tublatankou. Vzhledem k obrovskému zájmu o vstupenky právě Tublatanka aspiruje na titul "koncert roku 2024".

Hudební klub hledá nové talenty

Martin Hradečný se snaží do programu zařazovat nejen komerční tutovky jako je třeba Michal David, ale také okrajové žánry. Od počátku dává šanci mladým začínajícím umělcům, aby upozornil publikum na vycházející talenty. Vypsaná fixa, Mňága a Žďorp, Ewa Farna nebo Richard Krajčo vystupovali v Kofole před tím, než se z nich staly velké hvězdy šoubyznysu.

„Vypsaná fixa dodnes vzpomíná, jak ve svých začátcích hráli v Krnově na malé scéně akusticky s vypůjčeným kytaristou ve třech. Lidi byli nadšení, a nikomu nevadilo, že na malé scéně improvizuje torzo kapely, které basáka nahradila ozvučenou španělkou. Byl to takový punk, že jsme jen zírali. Nejen Fixa, ale i další známé kapely k nám jezdí vzpomínat, jak tu před lety začínaly,“ uvedl Martin Hradečný.

Ewa Farna hrála v Kofole v roce 2007 jako dospívající holka, kterou ještě tatínek vodil za ruku. Doslova.

„Třeba Richard Krajčo tu byl v roce 2023 třikrát, s Kryštofem i s divadlem. Ten si v Krnově uvědomil, jak podobné malé hudební scény kdysi bývaly po republice běžné, ale dnes už jsou docela vzácnost. Čím to je? Provozovatelé si po pár letech uvědomí, že hudební klub není diskotéka, kterou můžeš svěřit nějakému zaměstnanci. Když chceš uspět, musíš být blázen, co do toho klubu dává všechno,“ doplnil Martin Hradečný.

Mňága a její legenda o nejmenší šatně

Skvělý koncert v Kofole v roce 2023 předvedla také Mňága a Žďorp.

„Zpěvák Petr Fiala se pak na faceboooku zmínil, že krnovský klub Kofola má nejmenší šatnu v republice. Je to taková nudlička. Hned mu ale někdo začal oponovat, že někde existuje ještě menší šatna. Tak se najednou všichni hecovali, jestli je to vůbec možné, aby někde existovala ještě menší šatna než v Kofole,“ doplnil Martin Hradečný veselou historku.

Pocta dýdžejům místních diskoték a oldies

Kdysi na Krnovsku byla spousta diskoték, které pravidelně pořádaly oldies party. Když boom skončil, diskotéky ukončily činnost a majitelé hledali něco jiného. Těm, kdo měli rádi „hudební vykopávky“ oldies, najednou v Krnově něco chybělo.

„Furt si o to říkali, tak jsem zkusil ty staré diskotékové songy pustit v Kofole, a mělo to ohlas. Je to fajn, když lidi chodí a baví se, tak jsem oldies začal dělat častěji. Pak nás napadlo udělat společnou akci všech krnovských legend dýdžejingu. Moc mě potěšilo, že jako host přišel i DJ Karel Mucha, co kdysi na Krnovsku hrával ve dvojici s kolegou Frantou Vítkem,“ připomenul Martin Hradečný další nezapomenutelnou akci roku 2023.

Festivaly Holčovice a Úvalno

Martin Hradečný kromě akcí Kofole spolupořádá také tradiční festival Holčovice. Loni poprvé vyzkoušel uspořádat ve spolupráci s obcí Stodola fest v Úvalně na nádvoří Rychty. Premiéra v Úvalně skončila až nečekaným úspěchem.

„Už máme postavený kompletní program pro festivaly 2024 v Úvalně a v Holčovicích. V Úvalně se můžeme už v květnu těšit na koncert německo-anglické formace Phil Bates a hity Electric Light Orchestra. Koncert už byl plánovaný na rok 2020, ale přišel do toho covid. Před Philem v Úvalně bude hrát Special, což je kapela Věry Špinarové, která ji doprovázela půlku života. Special mají zpěvačku Dášu Czienge, která umí velmi dobře podat její hity,“ prozradil Martin Hradečný s tím, že v srpnu bude v Úvalně velký festival, kde hlavní hvězdou bude Janek Ledecký, kapela Holki a slovenská zpěvačka Kristína.

Do Úvalna se chystá také Tereza Balonová, vítězka kategorie "Objev roku" v Českém slavíkovi 2023, nebo další zajímavý objev, zpěvačka Annabelle.

V Holčovicích vystoupí například Kateřina Marie Tichá, Anna K, Poetika nebo Slza.

Program KMC v lednu a únoru 2024 12. 1. ve 20 hodin Milan Bátor hraje písně Davida Stypky 200/220 Kč

13. 1. ve 20 hodin Fleret 300/350 Kč

26.1. ve 20 hodin Oldies party 80 Kč

2.2. ve 20 hodin Monkey Business 550 Kč

9. 2. ve 20 hodin Nirvana Czech Tribute band 200/250 Kč

10. 2. ve 20 hodin Neřež trio ít Sázavský Zdeněk Vřešťál Robert Fischmann

18. 2. v 16 hodin Míša Růžičková: Hurá za dobrodružstvím 320/350 Kč

19. 2. v 18 hodin Besídka Cestuji za KAČKU: Kapverdy 150/200 Kč

23. 2. v 19 hodin Bratři Ebenové 599 Kč

Rok 2023 v Kofola music clubu

Studentská - Varieté Krhut - Míša Růžičková - Lucky One - Tata Bojs - Horkýže slíže - Dr. Zetor - Calin - Pokáč - Jaradrom & ELVIS + Rockin' Jackals - BT Nova - Adam Ďurica SK - Divadlo spgš - Michal Hrůza a kapela Hrůza - Vltava ALTFEST - Krystof Halywůd tour 2023 - Já písnička ZUŠ Krnov - Lucie & Kabát revival - Koroze + host: Rotující kedluben - Depeche Mode revival Mode machine ITALIE - Vlasta Redl a kapela - Ana Po a pes - Commedia dell arte II Pavel Liška T. Vilhelmová Dyková - Marek Daniel ad. - NEBE - Elvis Michael Jackson - Rocky - Sandra Rose - Protheus - DEATHBLOWER - CORRIDOR - ARCHEONIC - KOLOSS Sirény na cestách - Sandry POGODOVÉ, Jitky ASTEROVÉ a Lindy FINKOVÉ - Drumming soul workshop - The Lucky Ones - Last Minute of Joy - Letní kapela - Vibe house - Miloš Meier - Kašpárek v rohlíku - Janek Ledecký - Jelen - Věra Relieved Speciál - Xavier BAUMAXA - Vojtaano - Jakub - Děkan - Sima SK Koller - TANGO - NO NAME - Olga Lounová - Hypnos - Welicoruss - Innersphere - Michal David a kapela KVATRO - Country fest WAGON Country Kavalerie - Piknik Michal Tučný revival host: Bea Dostálová - Pražský Výběr host: DJ ROXTAR - Holki - HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica - Progres 2 55 let - Arakain - AC / CZ - Mary band - Desmod - Vypsaná Fixa - Lenka Dusilová BAND - DJs' K.Vítek,F.Vítek,Rošťák, Mc Hradečný host: K.Mucha Nedivoč - Xindl X - Crossband - Insania - Discordant - Psychohrátky s Evou Holubovou - Všechny báječné věci - divadlo Richard Krajčo - BT - Luciáni - Swingobraní Big Band - BURZA VINYL - Contract - Mňága a Žďorp - ABBORN tribute show Abba - D.Y.K. - K M Tichá BANDJEEZ - U2 revival – Proxima