Někdy se to zajímavě sejde. Jako třeba 28. října v krnovském klubu Kofola. Státní svátek, na noční obloze se prodírá skrz mraky úplněk s Jupiterem, noc byla prodloužená o hodinu posouváním hodinek. Zavřené obchody a otevřená Kofola. Pro revival AC/CZ vytvořila prodloužená sváteční noc prozářená Měsícem jeden velký speciální efekt, jaký si ani originální světoví titáni AC/DC nemůžou dovolit.

Lovecký úplněk a AC/CZ v Kofole 28. října 2023 | Video: František Kuba

Na drobné rozdíly mezi originálním AC/DC a revivalem AC/CZ upozornili muzikanti publikum hned v úvodu: „Jsme o hodně hodně mladší než originál. Taky o hodně vyšší, ale taky jsme levnější. O hodně,“ vysvětlil zpěvák Dodo v placaté čepici Briana Johsona proč si mohou Krnované dopřát parádní hardrockový nářez hitů AC/DC se spoustou efektů za pouhé tři stovky.

Jeho výkřik „Pořád máme ty rockový koule“ platí jak pro revival, tak pro originál. AC/DC i AC/CZ jsou rockeři nasycení energií. Originální světoví AC/DC 7. října 2023 odehráli na festivalu Power Trip v Kalifornii první živou show po sedmi letech. Kapela AC/DC, která vydala první album v roce 1973, se zjevně do starobního důchodu ještě nechystá. A co se chystá v Kofole příště? Pro fanoušky revivalů to bude třeba Faith No More revival 24. listopadu.

Dvacet let Bestiálně šťastní

Poppunková Vypsaná fixa 4. listopadu 2023 v Kofole oslaví dvacet let od vydání svého legendárního alba Bestiálně šťastní! Svoje druhé řadové album Bestiálně šťastní vydala Vypsaná fixa v roce 2003.

Dnes už se jedná prakticky o kultovní nahrávku, kterou na jaře připomenul nový klip. Zpěvák a kytarista Márdi ke klipu říká: „S původní nahrávkou je bohužel firmou vypnutý i původní klip, a tak nezbývalo nic jiného než natočit nový. To perfektně zvládla Natálie Cali, která se nám sama od sebe ozvala a povedlo se jí parádně zachytit naše skvělé fanoušky, kteří rozpoutali na festivalu extrémní šílenství. Tenhle koncert byla opravdu velká radost.“

V pátek 3. listopadu bude klub Kofola patřit slovenské rockové kapele Desmod, která opakovaně vyhrála anketu "Zlatý slávik" a zpěvák skupiny Mário "Kuly" Kollár se stal vícenásobným držitelem ocenění Osobnosť televíznej obrazovky (OTO).

Listopadový program v Kofole

3.11. ve 20 hodin Desmod. Vstupné 490-550 Kč

4.11. ve 20 hodin Vypsaná fixa. Vstupné 400 Kč

10.11. Lenka Dusilová band ve 20 hodin 390/420 Kč

11.11. Discopřívěh s legendami DJs‘ K.Vítek, F.Vítek, Rošťák,MC Hradečný, K.Mucha 150 Kč

16.11. Nedivoč ve 20 hodin 350/400 Kč

17.11. Xindl X a Crossband 490 Kč