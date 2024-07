„První sirup jsem vyrobila asi před osmi lety. Bylo to na mateřské. Narodila se mi dcera, měli jsme psa, hodně jsme chodili do přírody. Začala jsem si všímat, jaké bylinky kolem rostou a co se z nich dá vyrobit. Dělala jsem různé masti, olejíčky, pesta a sirupy. Neměla jsem záměr se tím živit, začala jsem je dávat jako dárky nebo protislužbu,“ vypráví Adéla Misařová.

Lidé si její produkty oblíbili. Nejprve je zkoušela prodávat za symbolickou cenu přes Facebook, následoval první trh.

„Byla jsem hned vyprodaná. Oslovila mě paní ze Šternberku, která pořádala farmářské trhy. Říkala, že pokud člověk jednorázově prodává přebytky ze zahrádky a výrobky z nich, není třeba živnostenský list. Mezitím si mi narodil syn a jak děti a čas dovolily, vyjela jsem na trh. Co jsem vyrobila, to jsem prodala. Byla to spíš zábava než nějaký výdělek,“ vzpomíná.

Od výroby mastí kvůli přísné legislativně a hygienickým podmínkám upustila. Výrobě sirupů se výhradně věnuje pět let.

Život mezi Hanou a Jeseníky

Život Adély Misařové se odehrává mezi Hanou a Jeseníky. Do šesti let žila v Olomouci, poté se odstěhovala do Bruntálu. Vysokou školu studovala v Praze. Na několik let se poté vrátila do Olomouce, odkud se přestěhovala do Moravskoslezského Kočova na Bruntálsku.

„Motivací bylo podnikání. Chtěla bych si většinu surovin pěstovat. Chtěli jsme dům s velkou zahradou, v Olomouci pozemky nebo domy tam stály tolik, že bychom si to nemohli dovolit. Že jsme v Kočově, byla náhoda. Šli jsem se podívat na tento dům a vzal nás za srdce. Maminku mám také v Kočově, takže je to dobré i kvůli hlídání dětí,“ popisuje sedmatřicetiletá žena.

S mámou si sedly

Se svou maminkou začala Adéla Misařová i podnikat. Zatímco Soňa Lavrenčíková se věnuje spíše výrobě, vymýšlí receptury a řeší technologie, její dcera zabezpečuje obchod a jezdí po farmářských trzích. Kromě sirupů jsou v sortimentu rodinného dua také marmelády, pečené čaje, čatní.

„Z práce s mámou jsem měla strach, pořád je to máma a autorita tam je. Povahově jsme si ale sedly, takže nám to klape. Někdy jsme se pohádaly, ale všechno jsme vykomunikovaly. Nastavily jsme si pravidla a funguje nám to. Jsem ráda, že ji mám a je pro mě obrovská podpora,“ popisuje Adéla vzájemný vztah.

Sirupy z rodinné dílny jsou výjimečné v několika ohledech.