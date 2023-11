Nové obchodní centrum o celkové ploše přes pět tisíc metrů se otevře na jaře a představí sedm prodejen: Penny, Datart, Pepco, DM drogerie, Kick, Super zoo a TEDi. Starosta Krnova Tomáš Hradil na dotazy občanů potvrdil, že příští rok se zde nejspíš rozběhne další etapa výstavby.

"Dostávám mnoho dotazů k nákupnímu centru, shrnuji proto aktuální informace do jednoho příspěvku. Otevření: původně v květnu příštího roku, nicméně stavba je mírně v předstihu, nejoptimističtější termín je půlka dubna. Další obchody: chystají se další dvě etapy. Ta první by se mohla začít stavět už příští rok. Projekt je v plném proudu. Investor jedná s řetězcem obuvi, dále se značkou sportovního oblečení a vybavení plus s několika dalšími. V poslední etapě pak budou menší obchůdky," odpověděl Tomáš Hradil na dotazy občanů.

Co nového vyroste na Bruntálsku a Krnovsku? Průmyslové stavby i obchodní centrum

Krnovany také zajímalo, zda součástí obchodního centra S1 Krnov budou kavárny, fastfood nebo obecně gastro. "Není to zatím moc pravděpodobné. Prostě se smiřte, že Mekáč v Krnově v blízké době nebude. Ale dostali jsme na dnešním jednání s investorem jeden nápad na "lokální fastfood". Uvidíme. Je to na "dlouhé lokte"," odpověděl starosta na dotazy ohledně potenciálních gastro provozoven.