Pod názvem Kofola Music Club se zařadil mezi nejznámější a nejstarším hudebním kluby v České republice. "O významu Kofola Music Clubu svědčí ohlas mezi odbornou hudební veřejností, ale také pravidelné zařazování do koncertních turné nejznámějších českých kapel, které většinou hrají ve výrazně větších městech a navíc na velkých stadionech. Samozřejmě ke klubu Kofola patří také vystoupení mnoha zahraničních kapel celosvětově uznávaných jmen," ohlédl se za třiceti lety práce Martin Hradečný, zakladatel a provozovatel Kofola music clubu.

Klubu se stal také domácí scénou pro mnoho regionálních kapel a odrazovým můstkem mladé nastupující generace hudebníků a divadelníků. Také je oblíbeným místem pořadů pro děti.

Interiér klubu a technické vybavení za 30 let prošlo mnoha změnami. Dnes splňuje podmínky i těch velmi náročných souborů a kapel.

Oslavy třicátých narozenin budou probíhat celoročně. V příštím roce už to bude 20 let, kdy se původní Rocker club změnil na Kofola music club. Na jaře nás v Kofole čeká spousta koncertů například Mucha , David Koller, Michal Hrůza, Kapitán Demo, INE KAFE, Metal Night, Arakain, Stand Up Adély Elbl a další akce třeba i pro děti. Program najdete na www.kofolamusicclub.cz.

"Další akce plánovaná k 30 letům Kofoly je výstava fotografií z historie ve Flemmichově vile. Na podzim pak chystáme také stálice jako jsou Čechomor , No Name , Citron , Karel Plíhal, Tata bojs , Desmod , Škwor a další koncerty a akce," uzavřel Martin Hradečný.

Připomínka nejvýznamnějších událostí v historii klubu Kofola

NAZARETH /Skotsko/, SLADE /V. Británie/, Smokie /V. Británie/, SEPULTURA /Brazílie/, WALTARI /Finsko/, DOG EAT DOG /USA/, LADY PANK /Polsko/, Drupi / Itálie /, Neil Zaza /USA/.

Z české a slovenské scény: Olympic, Katapult, Chinaski, Kryštof , Pražský výběr , Stromboli , Traktor , Dymytry , Tři sestry , Škwor, Jarek Nohavica , Richard Muller , Janek Ledecký , No Name , Horkýže slíže, Tata Bojs , Divokej Bill, Arakain , Citron, Fleret , Priessnitz , Vlasta Redl , Karel Plíhal , Desmod , Katarzia, Sto zvířat , Vypsaná fixa , Vojta Dyk a B side band , Mirai , L. Filipová, V. Neckář, Jelen, Ewa Farna, David Stypka, Dan Bárta , Monkey Business, J.A.R., Majk Spirit , H16, Nebe , Mňága a Žďorp a spousta dalších.