Klokanice Majda putuje školkami na Bruntálsku

Po mateřských školách na Bruntálsku putuje klokanice Majda jako plyšový maskot projektu rozvoje vzdělávání.

Po mateřských školách na Bruntálsku putuje klokanice Majda jako plyšový maskot projektu rozvoje vzdělávání.Foto: Ladislav Olejníček

Akční projekt rozvoje vzdělávání na Bruntálsku zajistila Místní akční skupina Hrubý Jeseník. V rámci tohoto projektu pořídila soubory her, které postupně půjčuje mateřským školám v regionu.

„Z těch her je největší tak zvaný Klokanův kufr. Jsou to hry, které rozvíjejí schopnosti dětí, motorického učení a dalších dovedností. Dále jsme zakoupili i různé sady her, které rozvíjejí současně logické myšlení a dovednosti u předškolních dětí,“ sdělil manažer místní akční skupiny Zdeněk Macrineanu.

„Klokanův kufr obsahuje různé didaktické pomůcky pro děti předškolního a mladšího školního věku. Najdeme tady hry třeba pro rozvíjení řeči, sluchového vnímání a paměti, matematického myšlení,“ doplnila svého kolegu pracovnice místní akční skupiny Petra Elblová.

Hry klokanice Majdy zaujmou jak ty nemenší dvouleté děti, tak i ty o něco větší předškoláky. „Každá třída si v tom určitě najde něco, co je zaujme. Děti tak mají možnost se seznámit i s hrami, s pomůckami, didaktickými věcmi, které prakticky v naší škole nenajdete,“ zdůraznila Iva Orságová, ředitelka bruntálské MŠ Okružní, kde si už děti měly možnost hry vyzkoušet. Děti z mateřinek hry mimořádně zaujaly.

Místní akční skupina Hrubý Jeseník proto zvažuje, že tuto aktivitu rozšíří i na školní družiny.

Ladislav Olejníček