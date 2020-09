Jak dlouho asi přežije pes přivázaný u stromu v lese? Co asi vytrpí osamocený a bezmocný bez vody a bez žrádla? Těžko říct, zda si takové otázky kladl majitel psa, který svého svěřence nechal uvázaného v Krnově v blízkosti Bezručova vrchu.

Asi dvouletý pes byl nalezený přivázaný ke stromu v lese u Krnova. V útulku mu dali jméno Settie. | Foto: Útulek Slezské Pavlovice

Vystresovaný pes zde byl náhodným kolemjdoucím nalezen koncem srpna. "Nálezce zvíře odvázal a sešel s ním do města, odkud přivolal městskou policii. Když strážníci zjistili, že pes není čipován a nelze zjistit jeho majitele, byl umístěn do kotce v areálu služebny a následující den ho předali do útulku ve Slezských Pavlovicích," informovala o otřesném případu Městská policie Krnov.