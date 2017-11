Kdo byl nebo usedne v poslaneckých lavicích sněmovny

Poslanci z bruntálského okresu: co během svého mandátu dělali?

Ilustrační foto.Foto: Deník

Od roku 1996, kdy proběhly první volby do Poslanecké sněmovny v samostatné České republice, získalo poslanecké křeslo sedm občanů z okresu Bruntál. Za které strany kandidovali, čeho ve sněmovně dosáhli a co dělají teď, se dozvíte v našem článku.

foto: archiv Poslanecké sněmovny, archiv hnutí ANO, archiv Deník

ZDENĚK ŠVRČEK (narozen 18. 3. 1956, mandát 1996–2002) poslanec za ODS

V prvních sněmovních volbách uspěli dva bruntálští kandidáti. Prvním z nich byl rodák z Čeladné a zastupitel Karlovic Zdeněk Švrček, který kandidoval za ODS. Tomu se povedlo svůj mandát obhájit i v předčasných volbách v roce 1998.

Během svého působení v poslanecké sněmovně byl členem a později místopředsedou podvýboru pro telekomunikace, členem a později i předsedou stálé pracovní skupiny pro letectví, podvýboru pro dopravu, obchod a cestovní ruch a energetiku. Od roku 1994 se angažoval také v komunální politice v Karlovicích. V současné době se živí jako podnikatel.

FRANTIŠEK ONDRUŠ (narozen 26. 12. 1953, mandát 1998–2002) poslanec za US–DEU

Poslanec František Ondruš zvolený v roce 1998 za nově vzniklou stranu, odštěpenou od občanských demokratů, Unie svobody – Demokratická unie pochází z Krnova a před vstupem do politiky pracoval jako expert na výbušniny u BIS a od roku 1996 jako obchodní manažer.

V roce 1998 podle svých slov jako pravicově zaměřený člověk vstoupil do Unie svobody. Po získání mandátu se stal členem sněmovního výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a v letech 2000 – 2002 i členem výboru pro obranu a bezpečnost.

LIBOR NOWAK (narozen 15. 12. 1957, mandát 2009–2010), poslanec za ODS

Krnovský kandidát Občanské demokratické strany Libor Nowak se ve volbách v roce 2006 přímo mezi poslance nedostal. Získal ale pozici náhradníka, a když v roce 2009 rezignoval dlouholetý poslanec za ODS Karel Sehoř, Nowak zastoupil jeho místo.

Nowak měl před vstupem do sněmovny dlouholetou zkušenost z komunální politiky, ve které se pohybuje od roku 1998 až dosud. Během svého relativně krátkého pobytu v Poslanecké sněmovně zasedal jako člen hospodářského výboru. Ve volbách v roce 2010 svůj mandát těsně neobhájil.

JAROSLAV PALAS (narozen 2. 10. 1952, mandát 1992–2004) poslanec za Levý blok, ČSSD

Druhým zvoleným poslancem v roce 1996 byl bruntálský kandidát Jaroslav Palas. V politice se angažoval už od 80. let minulého století. Po revoluci kandidoval do České národní rady za koalici Levý blok a v prvních volbách do poslanecké sněmovny se postavil na kandidátku ČSSD.

Palas zastával funkci poslance do roku 2004. Během svého působení si vyzkoušel i roli ministra zemědělství, ve které se nevyhnul několika kontroverzím ohledně prodeje společnosti Setuza. Později uspěl v krajských volbách a stal se hejtmanem Moravskoslezského kraje, ani v této funkci se nevyhnul kritice a podezření z korupce za výstavbu svého penzionu v Ludvíkově.

V letech 2010 až 2016 byl také senátorem za bruntálský obvod. V současnosti si podle svých slov chce užívat důchodu.

LADISLAV VELEBNÝ (narozen 11. 4. 1957, mandát 2009–2017), poslanec za ČSSD

Stejně jako Libor Nowak i rýmařovský rodák Ladislav Velebný se dostal mezi poslance v roce 2009 jako náhradník. V poslanecké lavici vystřídal třineckého poslance Rudolfa Kufu. Velebný se v politice angažoval už od devadesátých let. Na komunální úrovni byl 20 let starostou obce Dolní Moravice a již 27 let je tam zastupitelem.

Během působení ve sněmovně byl členem hospodářského a zemědělského výboru. V letošních sněmovních volbách neobhájil svůj poslanecký mandát a nechal se slyšet, že je čas přenechat kormidlo mladým, kterým bude rád předávat své zkušenosti.

OLGA HAVLOVÁ (narozena 25. 7. 1953, mandát 2013–2017), poslankyně za Úsvit

Rodačka z Prostějova, která se usadila v Jindřichově na Krnovsku, Olga Havlová, je první ženou, která byla zvolena do Poslanecké sněmovny v okrese Bruntál. Do Poslanecké sněmovny kandidovala už v roce 2010 za Věci veřejné, ale neuspěla.

O tři roky později kandidovala jako členka Věcí veřejných na druhém místě moravskoslezské kandidátky Úsvitu přímé demokracie a tentokrát již mandát získala. V prosinci 2013 byla zvolena místopředsedkyní zemědělského výboru. Stejně jako Ladislav Velebný ale v letošních volbách svůj mandát neobhájila a nadále plánuje se věnovat komunální politice.

MICHAL RATIBORSKÝ (narozen 6. 12. 1981, mandát 2017–dosud), poslanec za ANO

Krnovský podnikatel v oblasti telekomunikací Michal Ratiborský je pro nadcházející volební období jediným poslancem z bruntálského okresu. Na kandidátce hnutí ANO se postavil na desáté místo a díky vysokému volebnímu výsledku i on získal mandát poslance.

Podle svých slov věří, že v Poslanecké sněmovně svými profesními zkušenostmi může pomoci zlepšit postavení drobných podnikatelů a živnostníků. Dále se chce zaměřit na rozvoj turistiky a cestovního ruchu, ale také na rozvoj technických oborů a řemesel v regionu.

Jak často se naši poslanci účastnili hlasování? počet hlasování během mandátu zúčastnil se chyběl Zdenek Švrček 16 708 14 566 2 142 87/13 % Jaroslav Palas 28 073 20 759 7 314 74/26 František Ondruš 12 462 11 740 722 94/6 Libor Nowak 995 835 160 84/16 Ladislav Velebný 12 116 10 427 1 689 86/14 Olga Havlová 6 777 5 381 1 396 79/21

Voliči řešili s politiky i okresní témata v jejich kancelářích

Kde bude mít svou poslaneckou kancelář, v současné chvíli řeší jediný poslanec za okres Bruntál, který uspěl v letošních sněmovních volbách, Michal Ratiborský (ANO). Podle svých slov ji chce mít v Krnově, aby se na něj obyvatelé okresu mohli obracet.

Jednou z možností je i lokalita v ulici Staré, kde má svou kancelář současný senátor za okres Bruntál Ladislav Václavec (ANO). „Určitě chci mít poslaneckou kancelář v Krnově, protože odsud pocházím a chci pomáhat lidem z okresu. V tuto chvíli řešíme, kde přesně bude.

Přihlásil jsem se do podvýboru pro turistický ruch, protože podle mého soudu má náš okres v tomto směru velký potenciál. Občané se tak na mě mohou obracet například s touto problematikou,“ uvedl nově zvolený poslanec.

V minulém volebním období se také zvolení poslanci rozhodli zřídit svou poslaneckou kancelář v okrese. Zvolili si Bruntál, a to ze stejných důvodů jako Ratiborský. Jak za Olgou Havlovou (Úsvit), tak za Ladislavem Velebným (ČSSD) mohli chodit voliči s problémy přímo z okresu.

„V průběhu volebního období jsme se zabývali různými záležitostmi – zemědělstvím, dopravou, ale i sociální problematikou, která dlouhodobě tíží náš region. Podpořili jsme například vznik Charity svatého Martina v Malé Morávce. Často se na nás občané obraceli i s výstavbou krnovského obchvatu nebo přehrady v Nových Heřminovech,“ sdělil asistent Ladislava Velebného Radek Vráblík.

Lukáš Nedomlel