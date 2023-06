Sedmdesátiletý kaskadér řádil při autorodeu jako zamlada

/FOTO, VIDEO/ Kaskadéři - pamětníci nepatří do starého železa. Ani v nebezpečné profesi automobilového kaskadérství nemusí věková hranice 65 let znamenat odchod do důchodu. Důkazem je sedmdesátiletý Jiří Vybíral, který patří k nejstarším aktivním kaskadérům na světě.

Kaskadérská show Flott Cascaders Team v Bruntálu 25. 6. 2023 | Video: František Kuba