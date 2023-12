Před rokem Krnované poprvé navštívili veřejný prostor Zahrady smyslů, která vznikla v centru města z továrního nádvoří bývalé textilky Karnola. Zajímavě upravené industriální prostředí se o víkendu změnilo v Řemeslnou vánoční vesničku se stánky lokálních výrobců, gastronomickými zážitky.

Řemeslná vánoční vesnička v Zahradě smyslů, prosinec 2023 | Video: František Kuba

Když město Krnov ve spolupráci se spolkem ŘemeslUM připravovali tuto akci, bylo to jako sázka do loterie. Kolik lidí přijde do míst, kde setkávání ještě nemá vybudovanou tradici? Navíc nedávno měli Krnované celý týden vánočních akcí přímo na náměstí. Nakonec si všichni oddechli. Zájem veřejnosti byl velký.

Přeměně továrního dvora na veřejné prostranství předcházelo bourání nefunkční kotelny, která sloužila k vytápění areálu Karnoly. V Zahradě smyslů po ní zůstala jako dominanta patní konstrukce původního zděného komína s korunní římsou. Zbořené budovy připomíná půdorys vytvořený z řady žulových kostek.

Navíc došlo k zajímavému funkčnímu propojení s nádvořím sousedního zámečku, kde sídlí hospody, bary, kavárny i čajovna.

„Jedním z poslání našeho spolku je propagace řemesel a akci Řemeslná vesnička chápeme jako první krok v naplnění tohoto cíle. Celá akce se nese v duchu lokální výroby, rukodělné práce, podpory místní ekonomiky, návratu k řemeslům, a to vše je ve spojení s Vánoci skvělá volba. Navíc je skvěle doplněn programem tvořivých dílniček pro děti a také se setkáním se živými anděly,“ představila víkendovou akci Řemeslná vánoční vesnička za organizátory Jana Adamová, místopředsedkyně spolku ŘemeslUM.

