Karmela Hošková z Města Albrechtic se v Dívce roku 2020 probojovala do TOP 16

Která dospívající dívka si někdy nechtěla vyzkoušet jaké to je soutěžit v záři reflektorů. Zvládne trému? Dokáže zaujmout porotu a pohotově odpovídat? Bude se líbit? Vyniká něčím mezi svými vrstevnicemi? Právě takovou zkušenost jim nabízí soutěž Dívka Roku 2020, která je určená talentovaným žákyním do šestnácti let.

Pro třináctiletou Karmelku Hoškovou z Města Albrechtic byla účast v soutěži Dívka roku 2020 zajímavá zkušenost. Foto: archiv rodiny | Foto: Deník / VLP Externista

Vyzkoušela si ji také Karmela Hošková z Města Albrechtic. Je žákyní místní základní školy. Má teprve 13 let, ale rozvíjení svého všestranného talentu se věnuje už dlouho. Už od devíti let Karmelka jezdí do Jižních Čech na Letní hereckou školu (LHŠ). V Táboře se dva týdny talentovaným dětem věnují skuteční herci. Mají radost, jak se děti pod jejich vedením zdokonalují v pěveckém i v hereckém oboru. „Právě tady se Karmelka od kamarádky dozvěděla o soutěži Dívka roku 2020. Zaujalo ji, že tato soutěž má i charitativní charakter. Karmelka má totiž sociální cítění a ochranitelské sklony," prozradila maminka Karmela Kappelová, která dceru ve všem podporuje. Kromě letní herecké školy se Karmelka od nižšího stupně účastní recitačních soutěží. Už si vybojovala několik prvních míst v kultuře i ve sportu. Od malička totiž také chodí do kroužku sportovní gymnastiky. Absolvovala víkendový moderátorský kurz a její velkou zálibou je také jízda na koni. Jezdectví se věnuje od sedmi let. Navzdory tolika zkušenostem tréma v soutěži Dívky Roku 2020 u Karmekly byla, ale jen mírná. „Myslím, že tu trému jsem poznala snad jen já," usmívá se maminka. Dívky musely v soutěži zvládnout čtyři disciplíny. V rozhovoru jim otázku pokládal porotce. Následovala úvodní choreografie podle cvičitelky. Ve volné disciplíně měla Karmelka Hošková tanec obohacený prvky gymnastiky. Módní přehlídka prověřila, zda už ve třinácti zvládá elegantní chůzi na podpatcích. Čekalo ji předvedení společenských šatů. Karmelka na sebe například prozradila, že už od sedmi let chce být lékařkou nebo zvěrolékařkou. Soutěž probíhala na Statku v obci Škvorec u Prahy 6. až 7. července. Moderátor pořadu David Gránský představil porotu plnou zvučných jmen, jako jsou například Vlastimil Harapes, Hana Brzobohatá nebo Hana Vítová. V základním kole ve Šterneberku Karmela Hošková získala titul Dívka Sympatie, takže vítězství u diváků ji potěšilo stejně jako korunka, šerpa a spousta dárků od sponzorů. Z tohoto kola se probojovala do castingu semifinále, kde bylo na startovací čáře 48 vybraných dívek z celé republiky. „Z těchto 48 se úspěšně probojovala do Semifinále mezi TOP 16 dívek z ČR. Mezi desítku finalistek se jí již postoupit nepodařilo.Vzhledem k tomu, že jí je pouhých 13 let a v soutěži byla nejmladší účastnicí, bylo její umístění překvapením, aspoň podle mého," uzavřela vyprávění maminka Karmela Kappelová.

