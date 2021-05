/FOTOGALERIE/ Řidiče, kteří přijíždí do Karlovy Studánky, obvykle vítá celé hejno křivek. Na křižovatce u hotelu Hubertus se drobní zpěvní ptáci chovají, jako kdyby tu byli doma.

Křivky v Karlově Studánce vysedávají na křižovatce přímo mezi auty. Květen 2021. | Foto: Deník/František Kuba

Křivky dostaly jméno podle svých křivých zobáků, které evoluce specializovala na loupání šišek. Jejich přirozený domov jsou jehličnaté lesy. Proč by měl šiškožravý pták trávit čas zrovna na frekventované silnici přelétáním mezi auty? Co to vlastně křivky vyzobávají z mezer mezi dlažbou z kočičích hlav?