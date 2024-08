Druhý ze tří letošních Pojez festů - festivalů dobrého jídla, pití a zábavy - startuje v sobotu 10. srpna v podhůří Jeseníků v malebném prostředí Karlovy Studánky. Celodenní akce nabídne kulinářské speciality i koncert Bena Cristovaa nebo Jaroslava Uhlíře. Vstup na festival je zdarma. Připravena bude kyvadlová doprava.

Návštěvníci Pojez festu budou moci zhlédnout live cooking show a připravené speciality ihned ochutnat. Celý den odstartuje v 10 hodin dopoledne snídaňovým programem pro děti v podání Pizza Chleba DOV, kde se děti budou moci podílet na přípravě jídel a zdobení přímo na hlavním pódiu. Lidé se mohou těšit i na mistra v oboru grilování Vaška Obodu. Zájemci zjistí, jak udělat maso správně, aby zůstalo krásně šťavnaté. Kulinářský koktejl doplní i barmanská show od zástupců třineckého baru Destiny.

close info Zdroj: Se svolením MSK zoom_in Program sobotního Pojez festu v Karlově Studánce.

„Těší mě, že náš region nabízí nejen krásnou přírodu, industriální dědictví, ale i skvělé gastronomické zážitky, za kterými stojí za to udělat si výlet. Lidé tak mohou vyrazit za kvalitním jídlem, ochutnávkami, výrobnami nebo například lokálními farmami. Chceme ukázat, že region má i v tomto ohledu co nabídnout a že úroveň gastronomie se u nás rok od roku zlepšuje,“ řekla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Šárka Šimoňáková s tím, že do Pojezu jsou zapojeny desítky podniků z celého kraje. Jejich počet stále roste.

„Jsme rádi, že tradice Pojez festů pokračuje a my můžeme návštěvníky opět po roce pozvat na Pojez fest do krásné Karlovy Studánky v podhůří Jeseníků. Malebné lázeňské městečko zaplní desítky stánků a foodtrucků se skvělým jídlem a pitím. Těší nás, že se do Pojezu zapojuje stále více osvědčených podniků a můžeme tak na Pojez festu ukázat, jak skvělé a rozmanité restaurace, bistra, bary nebo v kavárny v regionu máme,“ řekl Petr Koudela, jednatel krajské centrály cestovního ruchu Moravian-Silesian Tourism, která ve spolupráci s krajem Pojez fest pořádá.

Jak na Pojez fest? Kyvadlová doprava Malá Morávka směr Karlova Studánka a zpět (9:00 – 20:00)

(Autobus bude jezdit v 30 min. intervalech.)

Malá Morávka, zast.

Malá Morávka, Karlov, SPD

Malá Morávka, u Rychty

Malá Morávka, Pod Kopřivnou

Karlova Studánka, rozc. Hvězda

Karlova Studánka, rest. Hubertus Vrbno pod Pradědem směr Karlova Studánka a zpět (9:30 – 20:40)

(Autobus bude jezdit v 20 min. intervalech.)

Vrbno pod Pradědem, žel. st.

Vrbno pod Pradědem, centrum

Vrbno pod Pradědem, Dřevokombinát

Vrbno pod Pradědem, rozc. Ludvíkov

Ludvíkov, Koliba

Karlova Studánka, dolní parkoviště Linkové autobusy Malá Morávka směr Karlova Studánka a zpět

(Autobus bude jezdit dle platného jízdního řádu, více informací na www.idos.cz.)

Malá Morávka, zast.

Malá Morávka, Karlov, SPD

Malá Morávka, u Rychty

Malá Morávka, Pod Kopřivnou

Karlova Studánka, rozc. Hvězda

Karlova Studánka, rest. Hubertus Vrbno pod Pradědem směr Karlova Studánka a zpět

(Autobus bude jezdit dle platného jízdního řádu, více informací na www.idos.cz.)

Vrbno pod Pradědem, žel. st.

Vrbno pod Pradědem, centrum

Vrbno pod Pradědem, Dřevokombinát

Vrbno pod Pradědem, rozc.Ludvíkov

Ludvíkov, Koliba

Karlova Studánka, dolní parkoviště Tipy na parkování Malá Morávka (Parkování možné během celého dne.)

Parkoviště Benzina

Parkoviště Myšák velké

Parkoviště Myšák malé Vrbno pod Pradědem (Parkování možné během celého dne.)

Parkoviště Husqvarna malé

Parkoviště Husqvarna velké

Parkoviště Jesenická

Součástí programu jsou i koncerty, letos v Karlově Studánce vystoupí Ben Cristovao a také Jaroslav Uhlíř. Kromě skvělých gastronomických zážitků čeká na návštěvníky program pro celou rodinu. „Připraveny budou dílny, workshopy i soutěže, o program se postará Technotrasa, která propojuje technické a řemeslné památky v kraji. Děti si budou moci zkusit vyštípat srdíčko z břidlice, umlít mouku, čeká na ně i youtuberka Lea se Slizománií a spousta her. Zároveň se děti budou moci projet na konících nebo třeba prohlédnout a nakrmit domácí zvířata z farmy Dívčí Hrad,“ upřesnil Petr Koudela.

Karlova Studánka bude po dobu konání festivalu pro dopravu až na výjimky uzavřena. „Abychom předešli dopravním komplikacím, doporučujeme návštěvníkům, aby auta nechali zaparkovaná na vyhrazených místech ve Vrbně pod Pradědem, Malé Morávce nebo Kopřivné. Do Karlovy Studánky pak mohou pohodlně dojet mimořádnou kyvadlovou dopravou, která pro ně bude zajištěna, nebo běžnou autobusovou linkou,“ řekl náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.