„Naše společnost provozuje od ledna na Malé Morávce a v Karlově Studánce kyvadlovou dopravu na Ovčárnu. V rámci této naší aktivity nás oslovují cestující s různými tipy a požadavky na další přepravu. Na základě těchto poznatků od cestujících jsme si vyhodnotili, že by měl být o linku z Karlovy Studánky do Olomouce a do Brna dostatečně velký zájem,“ vysvětlil na dotaz Deníku oblastní ředitel společnosti Umbrella City Lines Jan Širc.

Podle zveřejněného jízdního řádu bude autobus vyjíždět vždy v pátek v 5.49 z Malé Morávky přes Dolní Moravici a Rýmařov do Olomouce (příjezd 7.30 na tržnici) a pokračovat do Brna, kam dorazí v 8.40.

Na zpáteční trasu se vydá z ústředního autobusového nádraží v Brně na Zvonařce ve dvě hodiny odpoledne, o hodinu později zastaví v Olomouci na tržnici. V Rýmařově bude v 16.15 a do Karlovy Studánky dorazí v 16.44, přičemž cestou ještě bude stavět v Dolní Moravici i na Hvězdě.

Dopravce podle údajů v jízdním řádu počítá s tím, že by od května jezdil mezi Malou Morávkou a Olomoucí každý pracovní den s tím, že zpáteční spoj by pokračoval až do Karlovy Studánky. Časy by přitom měly být stejné jako v nynějších pátečních spojích.