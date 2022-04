Jedná se o nemocniční lůžka z Léčebny dlouhodobě nemocných LDN Město Albrechtice. Poskytnutí daru, v podobě humanitární pomoci, schválil Moravskoslezský kraj, který je zřizovatelem krnovské nemocnice. Transport z Města Albrechtic do Nadvirny v Ivano-Frankivské oblasti je organizován prostřednictvím Charity Krnov.

Vasaloppet: Běžkař Najdek v kategorii nad 75 let dojel druhý

Pro lůžka si do Města Albrechtic přijel v pátek 8. dubna kamion z Ukrajiny. „Na všech odděleních naší nemocnice ukládáme pacienty na kvalitní a elektricky polohovatelné postele, které se snažíme v případě potřeby nahrazovat modernějšími typy. Lůžka, která papírově darujeme Charitě Krnov, a převezou se do Nadvirny, jsme poslední měsíce nepoužívali. Přesto nám je bylo líto vyhodit, jelikož jsou plně funkční a ve velmi dobrém stavu. Proto jsme je uložili do skladu a nabídli v rámci krajského portálu jiným zařízením. Nikdo o ně ale neprojevil zájem. Nyní se naskytla příležitost, kdy budou moci opět sloužit potřebným. Věřím, že využití v partnerském městě Nadvirna najdou i po skončení války,“ uvedl ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Zřizovatel nemocnice – Moravskoslezský kraj – musel převod lůžek na Charitu Krnov schválit, protože zůstatková hodnota každého z nich se pohybuje okolo 10 tisíc korun.

Prohlášení pohraničníků z Bruntálu: Válka „se rozhořela“, jsme proti zabíjení

„Moravskoslezský kraj ve spolupráci s městy a také s organizacemi, které zřizuje, usiluje o sofistikovanou a přesně cílenou humanitární pomoc Ukrajině. Z toho důvodu jsme s nápadem věnovat nevyužitá nemocniční lůžka ukrajinskému městu Nadvirna prostřednictvím Charity Krnov souhlasili. Charita Krnov navíc vyplnila v kamionu volné místo další humanitární pomocí,“ sdělil náměstek hejtmana Jan Krkoška.

Krnovská nemocnice ve spolupráci s Moravskoslezským krajem jako jedna z prvních v Česku poslala na Ukrajinu léky a zdravotnický materiál. „Pomáhat lidem v nouzi je nepochybně správné. Prioritou Sdruženého zdravotnického zařízení SZZ Krnov je poskytování kvalitní zdravotní péče obyvatelům naší spádové oblasti,“ dodal ředitel Václavec.